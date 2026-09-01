Barcelona anuncia contratação do atacante Gabriel Jesus por três anos

Brasileiro deixa o Arsenal após após quatro temporadas

O Barcelona, atual campeão espanhol, contratou o atacante brasileiro Gabriel Jesus, do Arsenal, em um acordo de três anos, informaram os clubes nesta terça-feira (1º).

Nenhum dos clubes divulgou detalhes financeiros da transação, embora a mídia britânica tenha informado que o Barcelona pagou cerca de 8,6 milhões de libras (R$ 59,8 milhões) pelo jogador de 29 anos.

Gabriel Jesus é a sexta contratação do Barcelona nesta janela de transferências, após as chegadas de Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Rodri, João Cancelo e do goleiro Dominik Livakovic.

A contratação ocorre em meio a especulações sobre o interesse do Barcelona no atacante Julián Álvarez, do Atlético de Madri, que se mostrou relutante em vender o jogador da seleção argentina para seu rival nacional.

Jesus deixa o Arsenal após quatro temporadas no norte de Londres, tendo chegado do Manchester City em 2022. Ele disputou 123 partidas em todas as competições pelo clube londrino, marcando 32 gols, e atuou 27 vezes durante a campanha que levou o time ao título da Premier League na última temporada.

No entanto, ele havia perdido espaço no time, com Kai Havertz e Viktor Gyokeres sendo os preferidos no ataque.

Antes de se transferir para o Arsenal, Jesus conquistou quatro títulos da Premier League durante uma passagem de seis anos pelo Manchester City, onde marcou 95 gols em 236 partidas em todas as competições.

Gabriel Jesus disputou mais de 200 partidas da Premier League e marcou mais de 70 gols no campeonato.

O Arsenal também anunciou a saída do meio-campista Fabio Vieira, que se transferiu para o clube alemão Hamburgo.

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