Botafogo segura Palmeiras e ajuda Flamengo, novo líder do Brasileirão

O Botafogo é um dos três maiores rivais do Flamengo, mas fez o torcedor rubro-negro feliz neste domingo (6). O empate sem gols do Glorioso com o Palmeiras no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, ajudou a equipe da Gávea a confirmar a liderança do Campeonato Brasileiro ao final desta 26ª rodada.

Mais cedo, o Flamengo derrotou o Remo por 1 a 0 no Mangueirão, em Belém, com transmissão ao vivo da Rádio Nacional. O resultado levou o Rubro-Negro a 54 pontos, obrigando o Verdão a vencer o Alvinegro de General Severiano para não perder o primeiro lugar que ocupava desde a sétima rodada, em março. Com o empate, o Alviverde chegou somente a 53 pontos.

No meio da tabela, o Botafogo foi a 31 pontos, na 13ª posição. A equipe pode ser ultrapassada na segunda-feira (7), se houver ganhador no confronto entre Vitória e Grêmio, que jogam às 20h (horário de Brasília), no Barradão, em Salvador. A equipe alvinegra não vence pelo Brasileirão desde 26 de julho.

Durante o jogo, a torcida do Glorioso protestou contra o zagueiro Alexander Barbosa e o volante Marlon Freitas, ambos no Palmeiras. Este último, capitão e nome fundamental nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão em 2024, foi o mais vaiado, a ponto de ter o rosto retirado de um bandeirão com imagens de ídolos alvinegros.

Apesar de o Palmeiras ter apresentado maior volume ofensivo, foi o Botafogo quem teve a melhor chance do primeiro tempo. Aos 27 minutos, o volante Danilo puxou o contra-ataque pela esquerda e acionou o meia Álvaro Montoro, que lançou Lucas Villalba. O atacante ficou sozinho na frente do goleiro Carlos Miguel, mas o chute foi a esquerda.

O Verdão, que encontrou dificuldades no princípio do jogo, soltou-se no desenrolar da etapa inicial e dominou as ações, principalmente, nos dez minutos finais. A grande oportunidade apareceu aos 40, em finalização de Maurício, na área, ao receber do também meia Felipe Anderson. O chute, rasteiro, foi rente à trave esquerda.

O Palmeiras retornou para o segundo tempo apostando na bola aérea para tentar furar a marcação do Botafogo. Aos 11 minutos, quase deu certo. O lateral Joaquín Piquerez cruzou pela esquerda e Maurício, de cabeça, obrigou o goleiro Gabriel Batista a uma ótima defesa.

Aquela, porém, foi a melhor chegada alviverde nesse tipo de estratégia. O time paulista não conseguiu pressionar e, nos acréscimos, ainda perdeu Barboza, expulso. No fim, o empate não foi bom para nenhum dos times em campo, mas favoreceu o Flamengo que conquistou a liderança do campeonato.