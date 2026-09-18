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Esportes

Brasil bate Colômbia e segue 100% no Sul-Americano masculino de vôlei

Darlan comanda 3º triunfo no torneio, que dá vaga olímpica ao campeão
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 17/09/2026 - 22:05
São Paulo
Brasil bate Colômbia e segue 100% no Sul-Americano masculino de vôlei
© Maurício Val/Fotoclic/CBV

A caminhada da seleção masculina de vôlei no Campeonato Sul-Americano, disputado no Rio de Janeiro, segue sem percalços.

Nesta quinta-feira (17), os brasileiros chegaram à terceira vitória em três partidas, ao superarem a Colômbia por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/14 e 25/16, após uma hora e 18 minutos de jogo no Maracanãzinho.

O Brasil lidera a competição com os mesmos nove pontos da Argentina, mas fica a frente por ainda não ter cedido sets. O torneio reúne seis seleções, que jogam entre si em cinco rodadas. O campeão assegura vaga antecipada à Olimpíada de Los Angeles (Estados Unidos), em 2028.

As vitórias por 3 sets a 0 ou 3 a 1 valem três pontos. No caso de um 3 a 2, a equipe ganhadora faz dois pontos e a que perder soma um ponto.

O triunfo verde e amarelo foi comandado por Darlan, com 19 pontos. Poupado na estreia contra o Chile por conta de uma gripe, o oposto foi titular na vitória por 3 a 0 (25/18, 25/13 e 25/16) sobre a Bolívia na última quarta-feira (16), mas atuou somente no primeiro set.

Nesta quinta-feira (17), ele participou normalmente das parciais.

O próximo desafio do Brasil será no sábado (19), às 11h (horário de Brasília), diante da Venezuela.

No domingo (20), às 10h, a seleção de Bernardinho decide o título e a vaga olímpica contra a Argentina.

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Edição:
Carolina Pimentel
brasil vôlei Campeonato Sul-Americano Colômbia
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