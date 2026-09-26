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Esportes

Brasil conquista três ouros no Mundial Paralímpico de Judô

Alana Maldonado é tetracampeã do mundo
Igor Santos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/09/2026 - 17:42
Rio de Janeiro
Brasil conquista três ouros no Mundial Paralímpico de Judô. Alana Maldonado recebe o ouro no pódio. : Foto: Sofia Brito/CBDV
© Sofia Brito/CBDV

O segundo dia de competições no Mundial Paralímpico de judô, em Tbilisi, na Geórgia, foi extremamente produtivo para o Brasil. Neste sábado (26), vieram os três primeiros ouros do país nesta edição, junto com mais duas pratas e dois bronzes. Com isso, os atletas brasileiros até agora somam dez medalhas, sendo três ouros, cinco pratas e dois bronzes. O Mundial se encerra neste domingo (27), com as disputas por equipes.

O grande destaque do sábado ficou por conta de Alana Maldonado. A judoca paulista, atual bicampeã paralímpica da classe J2 (baixa visão), categoria até 70 kg, conquistou o quarto título mundial ao bater a cazaque Ayala Mereke na decisão, que foi para o golden score. Maldonado venceu a luta com um wazari.

Ela não foi a única atleta brasileira a repetir como campeã do mundo. Arthur Silva, da classe J1 (cegos), categoria até 95 kg, levou o bicampeonato consecutivo ao derrotar o britânico Daniel Powell, também por um wazari. Além do Mundial de 2025, em Astana, no Cazaquistão, o potiguar também tem o título paralímpico de Paris 2024.

O terceiro ouro brasileiro neste sábado veio com Brenda Freitas, atleta da classe J1 na categoria até 70 kg. Com um ippon, ela venceu a chinesa Wang Wenjing em menos de um minuto na grande final. Brenda foi mais uma atleta do país a defender o título conquistado no ano passado.

Os outros medalhistas brasileiras neste sábado foram: Milena Freitas (prata na classe J1 categoria acima de 70 kg), Marcelo Casanova (prata na classe J2 categoria até 95 kg), Rebeca Silva (bronze na classe J2 categoria acima de 70 kg) e Felipe Amorim (bronze na classe J2 categoria acima de 95 kg).

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Edição:
Érica Santana
Judô Mundial Paralímpico de Judô Alana Maldonado Arthur Silva Brenda Freitas
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