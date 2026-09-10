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Esportes

Brasil continua sem vitória no mundial de basquete em cadeira de rodas

Seleções masculina e feminina tropeçam na busca por vaga nas quartas
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 10/09/2026 - 19:58
São Paulo

As seleções brasileiras de basquete em cadeira de rodas continuam sem vencer no Campeonato Mundial da modalidade, que ocorre em Ottawa (Canadá). Nesta quinta-feira (10), o time masculino estreou com derrota por 77 a 32 para a Itália, no ginásio da Carleton University. O feminino, pela segunda rodada, caiu por 70 a 63 para a Espanha, no TD Place.

Os jogos da competição têm transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional da modalidade (IWBF, sigla em inglês).

Entre os homens, o Brasil pecou no aproveitamento (29% em 55 arremessos, contra 55% dos italianos em 63 tentativas) e pegou bem menos rebotes (29 a 41). Cristiano Clemente, o Juninho, foi o destaque brasileiro, com oito pontos, sete rebotes e três assistências.

A seleção verde e amarela busca a reação nesta sexta-feira (11), às 18h (horário de Brasília), diante do favorito Estados Unidos, atuais campeões mundiais e tri paralímpicos, no TD Place. A campanha na fase de grupos termina no domingo (13), às 17h45, novamente na Carleton University, contra a Holanda, país do técnico brasileiro, Cees Van Rootselaar.

O Mundial masculino reúne 16 seleções, divididas em quatro chaves. O Brasil está no Grupo A. Os dois primeiros colocados avançam às quartas de final.

No feminino, o Brasil fez um jogo apertado diante das espanholas, chegando a passar a frente em determinados momentos do terceiro e do último quartos, mas sem resistir à pressão das rivais. Os lances livres fizeram diferença. As europeias tiveram direito a 13 arremessos (acertaram dez), contra cinco (todos convertidos) das brasileiras. Com 18 pontos, cinco rebotes e sete assistências, liderou o time verde e amarelo, a experiente Vileide Almeida liderou o time verde e amarelo.

Foi o segundo revés da equipe comandada por Evelyn Barbian, que, na última quarta-feira (9), perdeu da Grã-Bretanha por 78 a 41, também no TD Place. As brasileiras têm novo desafio no sábado (12), às 15h30, na Carleton University, diante da Austrália, donas de quatro medalhas paralímpicas (três pratas e um bronze).

Entre as mulheres, o Mundial tem 12 países, separados em duas chaves. Integrante do Grupo B, o Brasil ainda terá pela frente China e Canadá. As quatro melhores seleções vão às quartas.

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Edição:
Aline Leal
basquete basquete em cadeira de rodas Campeonato Mundial de Basquete em Cadeira de Rodas
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