logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil decepciona e empata com Austrália em amistoso

Seleção cria muito pouco e fica no 1 a 1 em primeiro teste pós-Copa 
Juliano Justo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/09/2026 - 09:47
São Paulo
Brasil x Austrália - Townsville 24 de setembro de 2026 - Townsville Fotógrafo: Rafael Ribeiro / CBF
© Rafael Ribeiro/CBF

Seleção leva gol de falta, com falha do goleiro, e empata apenas no último lance do jogo, com Ryan de cabeça após escanteio cobrado por Raphinha. Equipe volta a enfrentar a Austrália na terça-feira (29). 

O Brasil empatou por 1 a 1 com a Austrália, na manhã desta sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville (Austrália). O gol da equipe da Oceania foi marcado por Irankunda, aos 22 minutos da segunda etapa, em cobrança de falta, com falha do goleiro Hugo Souza. E, no último lance da partida, a Seleção Brasileira empatou o amistoso com Rayan. O ex-atacante do Vasco deixou tudo igual de cabeça após cobrança de escanteio de Raphinha aos 49 minutos da etapa final. 

Durante o jogo, o Brasil produziu muito pouco. Mesmo após as seis modificações feitas pelo treinador Carlo Ancelotti, a equipe não criou praticamente nada. Nem mesmo após sofrer o gol, o time verde e amarelo conseguiu ter chances claras de gol. Na etapa inicial, o destaque ficou apenas para o gol anulado pelo VAR. Aos 45 minutos, a seleção roubou a bola e Estêvão finaliza. Após revisão, a arbitragem confirma falta de Bruno Guimarães em Souttar, na origem da jogada, e anula o lance. 

Após o amistoso, o Brasil segue a Data Fifa, período de preparação e observação para a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030, na próxima terça-feira (29 de setembro), às 7h, o Brasil volta a enfrentar a Austrália. O jogo ocorrerá no Suncorp Stadium (Brisbane).

Em 3 de outubro, às 11h (de Brasília), a Seleção enfrentará pela primeira vez na história a Índia. O jogo ocorrerá no Salt Lake Stadium (Calcutá).

Relacionadas
São Paulo (SP), 24/09/2026 - A Federação Paulista de Futebol (FPF) vai sortear os grupos da quarta edição da Copinha F, versão feminina da Copa São Paulo, maior competição de base do país. O torneio sub-20 terá transmissão da TV Brasil. Foto: Rebeca Reis/Ag. Paulistão
Sorteio define grupos da Copinha F, que terá transmissão da TV Brasil
Presidente da Fifa Gianni Infantino 2/2/2026 REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Federações questionam promessa de reforma de Gianni Infantino na Fifa
Edição:
Maria Claudia
brasil Austrália Amistoso
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Pequenas ondas batem contra penhasco de arenito em Encinitas, na Califórnia 16 de setembro de 2026 REUTERS/Mike Blake
Internacional Elevação do nível do mar destrói casas e invade praias na Califórnia
sex, 25/09/2026 - 13:10
Selo azul de verificação e logos do Facebook e do Instagram 19 de janeiro de 2023 REUTERS/Dado Ruvic/Imagem ilustrativa
Política Meta desabilitou anúncios do perfil de Lula no Facebook
sex, 25/09/2026 - 13:06
Rio de Janeiro (RJ), 15/05/2025 – O diretor do musical Torto Arado, Elisio Lopes Jr, no Teatro Riachuelo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Cultura Coletivos de teatro terão programação gratuita em 18 cidades de SP
sex, 25/09/2026 - 13:06
Guardião Cibernético 8.0 fortalece a integração nacional para proteger o espaço digital . Foto: Cb Marcos/ CCOMSEx
Política Exército simula defesa cibernética no Brasil às vésperas da eleição
sex, 25/09/2026 - 12:42
25/09/2026 - Beatriz Fickert Santoro foi encontrada morta dentro de um alojamento da Marinha do Brasil, nas dependências da USP, segundo a Polícia Militar. Foto: Beatriz Fickert Santoro/Facebook
Geral Tenente da Marinha é encontrada morta na USP
sex, 25/09/2026 - 12:35
16/07/2026 - Brasília - Bandeira do Mercosul . Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Brasil promulga acordo de livre comércio entre Mercosul e EFTA
sex, 25/09/2026 - 12:26
Ver mais seta para baixo