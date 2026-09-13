logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil é campeão do Pré-Olímpico e garante vaga em Los Angeles 2028

Seleção femininina leva 24º título Sul-Americano ao vencer Argentina
Agência Brasil
Publicado em 13/09/2026 - 15:14
Rio de Janeiro
Seleção brasileira feminina derrota Argentina por 3 sets a 0, fatura título Sul-Americano e confirma vaga em LA 2028 - em 13/09/2026
© Mauricio Val/FV Imagem/CBV/Direitos Reservados

A seleção brasileira feminina de vôlei arrematou a vaga olímpica em Los Angeles 2028 neste domingo (13) ao vencer de forma invicta o Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano, no Ginásio do Mararacanãnzinho, o Rio de Janeiro. A Amarelinha levou a melhor sobre a Argentina por 3 sets a 0 (26/24, 25/19 e 25/16) no quinto e último confronto da competição de pontos corrridos.

Sem perder um set sequer, o Brasil garantiu o 24º título continental e segue como o maior vencedor do torneio. A Amarelinha é a sexta equipe garantida em LA 2028. As demais são Estados Unidos (por sediar a Olimpíada), Turquia Egito, Tailândia e Canadá.

“Não tem emoção maior do que conseguir classificar para os Jogos Olímpicos, é o apice de todo atleta, ainda mais dentro de casa com essa torcida maravilhosa. Não foi um jogo fácil. No primeiro set a gente conseguiu deixar aquele nervosismo de lado, alguns altos e baixos. Mas assim, a equipe está de parabéns, atletas, comissão técnica, as jogadoras que fizeram diferença”, comemorou a ponteira Gabi, maior pontuadora do lado brasileiro, com 13 acertos, em depoimento à TV Globo, logo após a conquista.

O primeiro set foi o mais emocionante. As argentinas chegaram a abrir vantagem de 13 a 0, mas o técnico José Roberto Guimarães solicitou tempo e conseguiu frear o ímpeto das hermanas. Com apoio da torcida que lotou as arquibancadas do Maracanãzinho, o Brasil reagiu, virou o placar e cravou bloqueios seguidos, fechando a parcial por 26/24.

A partir do segundo set, as brasileiras sobraram em quadra, logo abrindo vantagem de 12 a 8. Segundo maior pontuadora da Amarelinha, com 12 acertos, Júlia Bergmann substituiu Ana Cristina em quadra e ampliou ainda mais o placar com viradas de bola. Com um ace de Gabi, o Brasil fechou a segunda parcial em 25 a 19.

No início da terceira parcial a Argentina esboçou um reação, abrindo 5 a 2 no placar. No entanto, as brasileiras logo se recuperaram. Gabi protagonizou uma jogada ímpar, defendendo com o pé uma bola que parecida perdida foram de quadra. A torcida foi à loucura. A Amarelinha virou o placar e seguiu soberana até fechar a parcial em 25 a 16 e selar a vitória por 3 sets a 0, que garantiu o título sul-americano e tão sonhada vaga em LA 2028.

"A gente tem dois anos de tranquilidade para conseguir trabalhar, desenvolver esse grupo que tem mostrado uma força muito grande. E o que a gente mais quer é o ouro. A gente bateu na trave em alguns momentos mas a equipe tem mostrado o potencial que tem e eu tenho certeza que a gente vai conseguir no Mundial [2027] e na Olimpíada chegar no lugar mais alto", projetou Gabi.

Relacionadas
Brasil é heptacampeão da Copa América de futebol de cegos com vitória sobre a Colômbia por 3 a 0, em 12/09/2026
Brasil é heptacampeão da Copa América de futebol de cegos em SP
Brasília (DF), 11/08/2026 - Rádio Nacional transmite clássico nacional entre Flamengo e Corinthians. Arte/Agência Brasil
Rádio Nacional transmite clássico Flamengo x Corinthians neste domingo
Ana Sátila fatura ouro na final do C1 da etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom na Espanha, em 12/09/2026
Ana Sátila é ouro em etapa da Copa do Mundo de canoagem slalom
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Vaga Olímpica LA 2028 Seleção Brasileira Feminina Título Hegemonia Pré-Olímpico Sul-Americano Argentina Campeão Gabi José Roberto Guimarães
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Um prédio em construção desabou em cima de uma casa na madrugada deste sábado (12) na Rua Tequici, bairro da Penha, na capital paulista.
Meio Ambiente Chuvas deixam ao menos oito mortos na Grande São Paulo
dom, 13/09/2026 - 16:47
Alison dos Santos comemora após vencer a final dos 400 metros com barreiro durante o Mundial de Atletismo Ultimate em Budapeste 13 de setembro de 2026 REUTERS/Bernadett Szabo
Esportes Melhor entre os melhores: Alison dos Santos é campeão do Ultimate 2026
dom, 13/09/2026 - 16:39
Brasilia /DF 19/08/2020 - Secretário-executivo do Ministério do Turismo, Daniel Nepomuceno, e o secretário Especial da Cultura, Mário Frias durante cerimônia onde liberaram R$ 1,2 milhão para ações culturais da Biblioteca Demonstrativa de
Justiça Dino aponta indícios de liderança de Mário Frias em desvio de emendas
dom, 13/09/2026 - 16:22
Seleção brasileira feminina derrota Argentina por 3 sets a 0, fatura título Sul-Americano e confirma vaga em LA 2028 - em 13/09/2026
Esportes Brasil é campeão do Pré-Olímpico e garante vaga em Los Angeles 2028
dom, 13/09/2026 - 15:14
Presidente da China, Xi Jinping, durante reunião de cúpula do Brics em Nova Délhi 13 de setembro de 2026 Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
Internacional Xi Jiping defende laços econômicos maiores entre países do Brics
dom, 13/09/2026 - 15:07
Brasília (DF), 12/02/2026 - Caixa lança campanha contra assédio em bilhetes de Loteria. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Mega-Sena acumula para R$ 95 milhões; confira os números sorteados
dom, 13/09/2026 - 14:17
Ver mais seta para baixo