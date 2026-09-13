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Brasil é heptacampeão da Copa América de futebol de cegos em SP

Seleçao masculina aplicou 3 a 0 na Colômbia no CT Paralímpico
Agência Brasil
Publicado em 12/09/2026 - 21:43
Rio de Janeiro
Brasil é heptacampeão da Copa América de futebol de cegos com vitória sobre a Colômbia por 3 a 0, em 12/09/2026
© Alessandra Cabral/CPB/Direitos Reservados

A seleção brasileira masculina de futebol conquistou de forma invicta o heptacampeonato da Copa América de futebol de cegos. Na final disputada neste sábado (12), a Amarelinha derrotou a Colômbia por 3 a 0 no CT Paralímpico, em São Paulo. Ao levantar a taça pela sétima vez, os brasileiros mantêm a hegemonia em 11 edições do torneio.

O duelo decisivo deste sábado reeditou a disputa pelo bronze na Paralimpíada de Paris 2024, quando o Brasil arrematou a medalha (vitória por 1 a 0). Hoje a seleção foi dominante desde o início. Maicon Mendes abriu o placar ao chutar de longa distância e Raimundo Nonato ampliou no último minuto do primeiro tempo.

Na segunda etapa, os colombianos pressionaram nos minutos iniciais, mas Jardiel balançou a rede e aumentou para 3 a 0 a vantagem dos brasileiros. Daí em diante, a Amarelinha comandada pelo técnico Cesinha administrou o resultado até o apito final.

“Esse título é muito importante. Estamos começando o ciclo para Los Angels 2028. O nosso último ciclo não foi tão bom quanto a gente esperava. colocamos os pés no chão e temos a certeza de que cada vez estamos mais fortes. Vamos nos preparar para estarmos fortes e buscar o título no Mundial aqui no Brasil”, projetou Jardiel, em depoimento após o título ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

Para chegar à final, o Brasil somou três vitórias e um empate. Na primeira fase, derrotou Chile (3 a 0) e Peru (6 a 0), e empatou sem gols com a Colômbia, encerrando a fase de grupos na liderança da chave 2. Na semifinal, a Amarelinha superou a Costa Rica por 2 a 0. A Copa América começou com 12 nações, divididas em dois grupos. O grupo 1 contava com México, Costa Rica, Argentina e Guatemala.

Maior referência mundial do futebol de cegos, o Brasil soma o segundo título no ciclo da Paralimpíada de Los Angeles 2028. Em julho, o país foi campeão dos Jogos Parasul-Americanos, em Valledupar (Colômbia). A seleção masculina é pentacampeã mundial (1998, 2000, 2010, 2014 e 2018) e paralímpica (Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020). 

Argentina leva bronze

Segunda maior vencedora da Copa América com três títulos, a Argentina levou a melhor da disputa da medalha de bronze, ao superar a Costa Rica por 4 a 1. Atuais campeões mundiais e vice paralímpicos, os argentinos ficaram pela primeira vez fora da decisão continental – na semi foram superados pela Colômbia nos pênaltis, após empate sem gols no tempo nos 40 minutos de partida.  

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Edição:
Cláudia Rodrigues
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