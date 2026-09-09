Brasil encara Costa Rica na semi da Copa América de futebol de cegos

Pentacampeã mundial e paralímpica, seleção brasileira masculina de futebol de cegos está a duas vitórias de conquistar o sétimo título da Copa América. Nesta quinta-feira (10), às 17h30 (horário de Brasília), o Brasil entra em quadra contra a Costa Rica pelas semifinais do torneio, no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. A competição tem entrada gratuita e transmissão ao vivo online em inglês no canal da Federação Internacional de Esportes de Cegos – a International Blind Sports Federation (IBSA) – no YouTube. A primeira semifinal será entre Argentina e Colômbia, a partir das 15h.

O adversário dos brasileiros na semi foi definido na noite de quinta (8), após o término da fase de grupos. A Costa Rica encerrou em segundo lugar da Chave 1, ao golear a Guatemala (4 a 0), somando ao todo duas vitórias e uma derrota – a Argentina ficou em primeiro lugar. Já o Brasil, classificado com uma rodada de antecedência com duas vitórias seguidas, confirmou a liderança da Chave 2 após empate em 0 a 0 com a Colômbia. Os colombianos se classificaram em segundo lugar no Grupo 2.

“Saímos um pouco da nossa forma de jogar, do controle do jogo. A Colômbia conseguiu fechar a casinha e usar muito o contra-ataque, o que desgastou bastante a nossa equipe. Agora é preparar a equipe para a semifinal. Tenho certeza de que vamos fazer um grande jogo e, consequentemente, chegar ao nosso objetivo final, que é conquistar o título dentro de casa”, analisou o técnico Cesinha após o empate contra a Colombia.

Quem vencer as semifinais decidirá o título no sábado (12), às 17h30. Antes, às 15h, haverá a disputa do terceiro lugar. A seleção brasileira iniciou a Copa América embalada, após faturar o título dos Jogos Parasul-Americanos há cerca de dois meses. O torneio reuniu ao todo 12 nações, divididas em dois grupos. O Brasil ficou na chave 2 junto com Colômbia, Peru e Chile. Já o grupo 1 reuniu México, Costa Rica, Argentina e Guatemala.

Principal potência da modalidade, o Brasil foi campeão das Copas do Mundo de 1998, 2000, 2010, 2014 e 2018 e faturou cinco ouros paralímpicos (Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 2012, Rio 2016 e Tóquio 2020).

Seleção feminina é vice-campeã

As brasileiras foram vice-campeãs da Copa América na última terça (8), após serem superadas por 1 a 0 pela Argentina, atual bicampeã mundial. Antes de disputar a final, a seleção somou duas vitórias - sobre o Canadá (7 a 0) e sobre o México (2 a 0) – e uma derrota, para a Argentina (1 a 0) na competição em turno único. Na disputa do terceiro lugar, o México levou a melhor sobre o Canadá (1 a 0).