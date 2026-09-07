logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasil encerra Mundial de paraciclismo de estrada com cinco medalhas

Destaque para bronzes de Victoria Barbosa e a prata de Jady Malavazzi
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 07/09/2026 - 20:17
São Paulo
Brasil encerra Mundial de paraciclismo de estrada com cinco medalhas
© Reprodução/ Instagram @vicbarbosaparaciclista

O Brasil finalizou o Campeonato Mundial de paraciclismo de estrada, em Huntsville (Estados Unidos), com cinco medalhas.

Nesta segunda-feira (7), último dia do evento, a paranaense Victoria Barbosa conquistou o bronze na prova de resistência da classe C1 (atletas com deficiências motoras severas, mas que utilizam bicicletas convencionais). A vitória foi da chinesa Wangwei Qian, seguida pela australiana Tahlia Clayton-Goodie.

Foi o segundo bronze de Victoria no Mundial. No último sábado (5), ela ficou em terceiro na prova do contrarrelógio da classe C1, também dividindo o pódio com Clayton-Goodie (ouro) e Qian (prata).

"Essa medalha [de segunda] tem um significado enorme, porque representa todo o trabalho, a dedicação e a entrega de cada dia. Queria mais, é claro, mas nem sempre as coisas acontecem da forma que imaginamos. Sei que Deus está no controle de tudo", escreveu a ciclista, em publicação na rede social Instagram.

Outro pódio de sábado veio com Lauro Chaman, no contrarrelógio da classe C5 (comprometimentos físico-motores mais leves). O paulista ficou com o bronze, superado pelo norte-americano Elouan Gardon, que chegou em primeiro, e o holandês Daniel Gebru, segundo colocado.

Já no domingo (6), a paranaense Jady Malavazzi se sagrou vice-campeã mundial na prova de resistência da classe WH3 (em que os atletas, que são cadeirantes, utilizam handbikes, bicicletas movidas com os braços). O ouro foi da francesa Anais Vincent, enquanto a australiana Lauren Parker completou o pódio, com o bronze.

A primeira medalha brasileira em Huntsville foi conquistada na sexta-feira (4), também na classe WH3, com Jéssica Messali, bronze no contrarrelógio. A paulista ficou apenas atrás de Parker (ouro) e Vincent (prata).

Relacionadas
Brasília (DF), 05/09/2026 - Brasil leva ouro na Copa do Mundo de paratriatlo e no parabadminton Foto: CBBD/Divulgação
Brasil leva ouro na Copa do Mundo de paratriatlo e no parabadminton
Edição:
Carolina Pimentel
Paraciclismo Victoria Barbosa
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasil encerra Mundial de paraciclismo de estrada com cinco medalhas
Esportes Brasil encerra Mundial de paraciclismo de estrada com cinco medalhas
seg, 07/09/2026 - 20:17
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi a segunda-feira (7) dos presidenciáveis
seg, 07/09/2026 - 20:00
Corinthians vai às semifinais e enfrenta Bahia no Brasileirão Feminino
Esportes Brasileiro Feminino: Corinthians vai às semifinais e enfrenta o Bahia
seg, 07/09/2026 - 19:23
Nova Iorque, 07/09/2026 - Luisa Stefani vai às quartas de final nas duplas femininas do US Open de Tenis. Foto: Mike Lawrence/USTA
Esportes Luisa Stefani vai às quartas de final nas duplas femininas do US Open
seg, 07/09/2026 - 18:13
Embu das Artes (SP), 07/09/2026 - FOTO DE ARQUIVO - Larissa Cruz Morata morreu com um tiro na cabeça no banheiro da casa em que morava com o policial. Quem acionou a PM foi o companheiro da vítima, identificado por parentes como Vinícius Costa Silva. Foto: Vinícius Costa Silva/Instagram
Direitos Humanos Policial militar é preso suspeito de feminicídio em Embu das Artes
seg, 07/09/2026 - 17:59
Mulher se refresca com um leque perto do Coliseu durante uma onda de calor em Roma, Itália 3 de agosto de 2026 REUTERS/Remo Casilli
Internacional Itália registra verão mais quente em mais de 75 anos, afirma instituto
seg, 07/09/2026 - 17:16
Ver mais seta para baixo