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Esportes

Brasil fecha Copa do Mundo de ginástica com mais cinco pódios

Domingo na Hungria tem 2 ouros brasileiros com Flávia e Nory
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 20/09/2026 - 16:03
São Paulo
2026.09.20 – Copa do Mundo de Ginástica Artística – Szombathely, Hungria – O Brasil conquistou cinco medalhas no último dia de finais da competição. Flávia Saraiva foi ouro na trave e prata no solo; Arthur Nory conquistou o ouro na barra fixa; Rebeca Andrade ficou com a prata na trave; e Lorrane Oliveira levou o bronze no solo.. Foto: CBG/Divulgação
© CBG/Divulgação

Neste domingo (20), último dia de disputas da Copa do Mundo da Hungria de Ginástica Artística, o Brasil conquistou cinco medalhas.

Rebeca Andrade, prata, e Flávia Saraiva, com ouro, fizeram uma dobradinha verde e amarela na trave.

No solo, mais uma dobradinha: Flávia (prata) e Lorrane Oliveira (bronze). Artur Nory fechou o dia com uma medalha de ouro na barra fixa.

A prata da campeã olímpica Rebeca Andrade veio com a somatória de 13,600, apesar de um desequilíbrio na apresentação. Flávia, com uma série limpa, foi a melhor com uma nota de 13,766.

No solo, Flávia Saraiva foi prata e ganhou a terceira medalha da competição. Ela ficou com 13,433. A campeã Dulcy Caylor, dos EUA, somou apenas 00,033 a mais do que a brasileira. Lorrane Oliveira foi bronze com 12,933, completando o pódio.

Na última final do dia, Arthur Nory foi o melhor na barra fixa com 14,133 e uma série sem erros. 

Com as vitórias de hoje, o Brasil fecha sua participação com seis medalhas: três ouros, duas pratas e um bronze. Ontem (19), Flávia já tinha tinha levado o ouro nas barras assimétricas

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Edição:
Amanda Cieglinski
Ginástica Artística Arthur Nory Rebeca Andrade Flávia Saraiva Lorrane Oliveira
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