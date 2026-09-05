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Esportes

Brasil goleia Tanzânia na estreia na Copa do Mundo sub-20 feminina

Evelin, atacante do Santos, brilha com dois gols no segundo tempo
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 05/09/2026 - 15:14
São Paulo
Brasília (DF), 05/09/2026 - Brasil goleia Tanzânia na estreia na Copa do Mundo sub-20 feminina. Foto: Luciana Vermell / CBF
© Luciana Vermell / CBF

A caminhada da seleção feminina de futebol na Copa do Mundo sub-20 deste ano, que ocorre na Polônia, começou da melhor forma possível. Neste sábado (5), as brasileiras venceram a Tanzânia por 4 a 1, em Bielsko-Biala, pelo Grupo B da competição.

Dominante em campo, o Brasil abriu o marcador aos 13 minutos. A meia Vitorinha, do São Paulo, cobrou falta pela esquerda, a defesa da Tanzânia tentou afastar e a sobra ficou com a zagueira Thaynara, do Botafogo, que finalizou da meia-lua, acertando o canto da goleira Nusra Jafari.

Aos 37, a zagueira Sofia, do Flamengo, derrubou Winfrida Gerald dentro da área, após um passe errado da goleira Thais Lima, do Benfica (Portugal). A própria meia cobrou e deixou tudo igual antes do intervalo.

A seleção brasileira não se abalou e voltou a ficar na dianteira aos três minutos da etapa final. A meia Nogueira, da Ferroviária, lançou Evelin na ponta esquerda. A atacante do Santos ganhou da zagueira Asha Omary na velocidade, invadiu a área e chutou forte e rasteiro, sem chance de defesa.

Aos 22, a parceria Nogueira-Evelin voltou a funcionar. A meia tocou por cima da marcação para a chegada da atacante, às costas de Omary, outra vez pelo lado esquerdo. A brasileira, em nova finalização cruzada, anotou o segundo gol dela.

O triunfo verde e amarelo foi sacramentado aos 35 minutos. Após falta de Omary em cima da atacante Gisele, do Grêmio, quase na entrada da área pela esquerda, Vitorinha cobrou o tiro livre com perfeição, buscando o ângulo direito de Jafari, que ainda tocou na bola, mas sem conseguir evitar o quarto da seleção da técnica Camilla Orlando.

As brasileiras voltam a campo na terça-feira (8), às 10h (horário de Brasília), contra o Canadá. Três dias depois, a adversária será a Inglaterra, no mesmo horário. Os dois jogos também serão em Bielsko-Biala.

O Brasil mira o primeiro título na história da Copa do Mundo sub-20 feminina. Em duas ocasiões, o país ficou na terceira posição, nas edições de 2006 e 2022. Nessa última, a equipe contava com jogadoras que já integram convocações da seleção principal, como a goleira Gabi Barbieri, a lateral Bruninha, as zagueiras Lauren e Tarciane, a volante Yaya e as atacantes Priscila, Luany, Dudinha, Gio Garbelini e Aline Gomes.

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