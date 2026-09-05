Brasil leva ouro na Copa do Mundo de paratriatlo e no parabadminton

País ainda foi bronze no 1° dia do Mundial de Paraciclismo de Estrada

O esporte paralímpico brasileiro celebrou duas medalhas de ouro neste sábado (5). Na etapa de Alhandra (Portugal) da Copa do Mundo de paratriatlo, Erica Rodrigues venceu a prova feminina da classe PTS5 (atletas com deficiências físico-motoras leves e que disputam em pé). No Torneio Internacional da China de parabadminton, Vitor Tavares foi o campeão da classe SH6 (baixa estatura).

No triatlo paralímpico, as provas consistem em 750 metros (m) de natação, 20 quilômetros (km) de ciclismo – podem ser usadas bicicletas convencionais, tandens (pedalada em dupla, no caso de atletas com deficiência visual que necessitam de guia) ou handbikes (veículo adaptado com três rodas, guiado com as mãos, para cadeirantes) – e 5 km de corrida (a pé ou em cadeira de rodas).

Erica concluiu a prova deste sábado em 1h07min31s, com mais de três minutos de vantagem para a espanhola Maria Fuentes Artigot, segunda colocada. A portuguesa Ana Duarte completou o pódio.

O Brasil ainda foi ao pódio em duas outras provas. Na disputa masculina da PTS5, o goiano Ruiter Silva ficou com a prata, com tempo de 59min07s, a 31 segundos do português Filipe Marques, que ficou com o ouro.

O grego Panagiotis Alevizos foi bronze. Na classe PTWC (cadeirantes), o paulista Lucas Rodrigues garantiu a terceira posição, atrás do tunisiano Fathu Zwoukhi (primeiro) e do francês Julien Viot (segundo).

No parabadminton, Vitor decidiu o título de simples de sua classe contra o chinês Lin Naili. Mesmo no país do adversário, o brasileiro, que tem nanismo, mostrou o porquê de ter sido medalhista paralímpico de bronze nos Jogos de Paris (França), em 2024. Ele venceu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 19/21, 21/18 e 21/16.

Este foi o segundo pódio brasileiro no Torneio da China. Na última sexta-feira (4), Kauana Beckenkamp assegurou o bronze na disputa individual da classe SL3 (atletas com deficiência moderada e equilíbrio limitado nos membros inferiores, mas que competem de pé). Ela foi superada na semifinal pela chinesa Faifei Gu, por 2 sets a 0 (21/12 e 23/21).

Vale lembrar que o Brasil foi anunciado, em julho, como sede do Campeonato Mundial de parabadminton, em 2028. A competição será no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, entre 14 e 20 de fevereiro, cerca de seis meses antes da Paralimpíada de Los Angeles (Estados Unidos).

Outra medalha conquistada na sexta veio no Campeonato Mundial de Paraciclismo de Estrada, em Huntsville (Estados Unidos). A paulista Jéssica Messali foi bronze na prova de contrarrelógio entre as atletas da classe WH3 (handbikes), ao concluir o percurso de 14,6 km em 24min32s33. O topo do pódio foi ocupado pela australiana Lauren Parker (23min03s62), seguida da francesa Anais Vincent (23min36s99).