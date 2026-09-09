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Esportes

Brasil supera Venezuela em estreia no Sul-Americano de vôlei feminino

Competição no Maracanãzinho garante vaga olímpica à seleção campeã
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 08/09/2026 - 21:46
São Paulo
Brasil supera Venezuela em estreia no Sul-Americano de vôlei feminino
© Maurício Val/FV Imagem/CBV

A seleção feminina de vôlei estreou com uma vitória tranquila no Campeonato Sul-Americano, disputado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Nesta terça-feira (8), as brasileiras superaram a Venezuela por 3 sets a 0, com parciais de 25/14, 25/13 e 25/19.

A competição reúne seis países, que jogam entre si ao longo de cinco rodadas. Além de Brasil e Venezuela, estão na disputa as seleções de Peru, Argentina, Colômbia e Chile. A equipe que somar mais pontos, além do título, garante vaga à Olimpíada de Los Angeles (Estados Unidos), em 2028.

Cada triunfo vale três pontos, exceto aqueles definidos no quinto set (tie-break). Neste caso, o país vencedor faz dois pontos e o que perder soma um ponto.

A oposta Ana Cristina, com 12 pontos, foi o destaque do Brasil no confronto. Dez atletas diferentes pontuaram pelo time comandado por José Roberto Guimarães. Do lado venezuelano, a central Alejandra Arguelo foi a principal jogadora, com oito pontos.

A partida desta terça marcou, ainda, a volta da capitã Gabi. A ponteira ficou fora da Liga das Nações - competição anual que reúne as 18 melhores seleções do mundo - para se recuperar de uma lesão na região lombar. Ela anotou seis pontos no jogo, sendo cinco de ataque e um de bloqueio.

O Brasil volta a quadra nesta quarta-feira (9), às 20h (horário de Brasília), para enfrentar o Peru. Na quinta-feira (10), no mesmo horário, o duelo será contra a Colômbia. No sábado (12), as brasileiras medem forças com o Chile às 13h30. A campanha no Maracanãzinho chega ao fim no domingo (13), às 12h, diante da Argentina.

A seleção brasileira é a maior campeã do Sul-Americano, com 23 títulos, sendo os últimos 15 consecutivos. O segundo país com mais conquistas é o Peru, com 12.

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Edição:
Carolina Pimentel
vôlei Campeonato Sul-Americano
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