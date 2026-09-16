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Esportes

Brasil vence Chile na estreia pelo Sul-Americano de vôlei masculino

Assim como no feminino, competição dá vaga olímpica à seleção campeã
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 15/09/2026 - 21:56
São Paulo
Brasil vence Chile na estreia pelo Sul-Americano de vôlei masculino
© Maurício Val/FV Imagem/CBV

A seleção masculina de vôlei estreou com triunfo no Campeonato Sul-Americano da modalidade, que classifica o campeão à Olimpíada de Los Angeles (Estados Unidos).

Nesta terça-feira (15), os brasileiros venceram o Chile por 3 sets a 0, parciais de 25/23, 25/16 e 25/11, em uma hora e 20 minutos de partida.

A competição ocorre no Rio de Janeiro, com os todos os jogos no Maracanãzinho. São seis participantes: Brasil, Chile, Argentina, Bolívia, Colômbia e Venezuela.

As seleções jogam entre si ao longo de cinco rodadas, sendo campeã a que fizer melhor campanha. As vitórias por 3 sets a 0 ou 3 a 1 valem três pontos. Se o triunfo for por 3 a 2, a equipe ganhadora soma dois pontos e a que perder faz um ponto.

Pressionado após a má campanha na Liga das Nações, em que ficou fora da fase final pela primeira vez desde a criação do torneio, em 2018, o Brasil quase se complicou no primeiro set, encontrando dificuldades para abrir distância. Nas demais parciais, os brasileiros fizeram valer a superioridade e venceram sem maiores problemas.

O ponteiro Adriano, com 13 pontos, comandou a vitória da seleção comandada por Bernardinho, que ainda teve o oposto Bryan, maior pontuador da última edição da Superliga Masculina, anotando 11 pontos. O central Judson, por sua vez, fez nove pontos, sendo três deles de bloqueio.

O Brasil volta a quadra nesta quarta-feira (16), novamente às 20h (horário de Brasília), para encarar a Bolívia.

No mesmo horário, mas na quinta-feira (17), o adversário será a Colômbia. No sábado (19), às 11h, os brasileiros enfrentam a Venezuela.

A participação chega ao fim no domingo (20), às 10h, diante da Argentina.

 

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Edição:
Carolina Pimentel
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