Esportes
Brasil vence Venezuela e está no mundial de vôlei masculino
Seleções brasileira e argentina decidem vaga olímpica no domingo
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 19/09/2026 - 13:00
Rio de Janeiro
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A seleção masculina de vôlei venceu a equipe da Venezuela por 3 sets a 0 na manhã deste sábado (19) na quarta rodada do Sul-Americano da modalidade. A partida foi disputada no ginásio do Maracanazinho e valeu a vaga para o Brasil no mundial de 2027.
As parciais foram 25/19, 25/14 e 25/19 para mais de 7200 pessoas.
O resultado mantém o time com 100% de aproveitamento e na liderança brasileira na competição. O oposto Bryan foi novamente o maior pontuador em quadra, desta vez com 13 acertos.
Neste domingo (20), às 10h, o time do técnico Bernardinho enftenta a Argentina, valendo o título e a vaga nos Jogos Olímpicos Los Angeles 2028.
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