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Brasileirão Feminino A2: TV Brasil acompanha primeiro jogo da final

Itabirito e Vasco se enfrentam neste domingo em Sete Lagoas (MG)
EBC
Publicado em 13/09/2026 - 07:28
Brasília
Brasília (DF), 11/08/2026 - A TV Brasil transmite a partida de ida da grande final do Brasileirão Feminino Série A2 entre Itabirito (MG) e Vasco (RJ). Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

A TV Brasil transmite, neste domingo (13), a partir das 10h50, a partida de ida da grande final do Brasileirão Feminino Série A2 entre Itabirito (MG) e Vasco (RJ). O duelo acontece na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Minas Gerais, às 11h.

O jogo de volta está marcado para o dia 20 de setembro no mesmo horário. Por ter feito melhor campanha nesta décima edição do torneio, o time cruzmaltino terá a vantagem de jogar o segundo e decisivo confronto em casa, no Rio de Janeiro, em local ainda a ser definido.

A briga pela taça promete muitas emoções. As equipes do Itabirito e do Vasco se classificaram no fim de semana passado com goleadas e demonstração de força em suas respectivas casas.

Esporte feminino

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A2, a emissora também exibe jogos das Séries A1 e A3 do Brasileirão Feminino, a grande final da competição sub-17 e exibiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF).

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Aproveite o clima de decisão e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas.

A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026.

A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Clique aqui e acesse o link para votar até 31 de outubro.    

Ao vivo e on demand    

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone.

O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço  

Brasileirão Feminino Série A2 – Final (ida) - Itabirito (MG) x Vasco (RJ) - domingo (13), a partir das 10h50, na TV Brasil.        

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Edição:
Denise Griesinger
esportes Futebol Feminino Brasileirão Feminino A2 Vasco Itabirito
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