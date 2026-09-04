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Esportes

Brasileirão Feminino começa a definir semifinalistas nesta sexta-feira

Palmeiras e Bahia duelam às 21h30 com transmissão ao vivo da TV Brasil
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 04/09/2026 - 16:08
Rio de Janeiro
Bahia 1 x 1 Palmeiras, jogo de ida, quartas de final, Brasileirão Feminino - em 31/08/2026
© Catarina Brandão/EC Bahia/direitos reservados

A partir desta sexta (4), as emoções voltam a aflorar no Campeonato Brasileiro Feminino A1. Ao longo do fim de semana, serão conhecidas as quatro equipes que avançam às semifinais da competição em 2026. A TV Brasil transmite dois dos quatro confrontos, inclusive o primeiro deles, na noite de hoje. Palmeiras e Bahia duelam na Arena Barueri a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Depois do empate por 1 a 1 no jogo de ida, na última segunda (31), em Salvador, outra igualdade no placar fará com que a vaga seja decidida nos pênaltis. Quem vencer se classifica. As Palestrinas têm a seu favor o ótimo desempenho em casa no campeonato: em nove jogos, foram sete triunfos, dois empates e nenhuma derrota.

"A técnica Rosana Augusto, do Palmeiras, deve fazer algumas modificações para esse jogo de volta, que deve ser muito disputado, mas com leve favoritismo para o Palmeiras por jogar em casa", projeta Rachel Motta, comentarista da TV Brasil.

Neste sábado (5), às 16h30, a TV Brasil também transmite o confronto entre Ferroviária e Flamengo, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). A equipe carioca foi a única mandante a vencer nos jogos de ida (1 a 0) e agora joga por um empate para se classificar. O gol de Mariana, logo no começo da partida, deixa o Rubro-Negro em vantagem e exige que as Guerreiras Grenás vençam por pelo menos dois gols de diferença para conquistar a vaga nos 90 minutos.

Em todo o campeonato, a Ferroviária conseguiu três triunfos por essa diferença (4 a 1 sobre o América-MG, 3 a 0 Sobre o Mixto e 2 a 0 sobre o Vitória), sempre em casa. Se vencer por apenas um gol de diferença, seguirá para a definição nos pênaltis. O Flamengo tenta dar a fim a uma sequência de nove títulos de equipes paulistas na principal competição do futebol feminino brasileiro. O último time de fora do estado a ganhar o campeonato foi justamente o Rubro-Negro, em 2016.

"A Ferroviária dentro de casa é muito forte, mas acredito que se o Flamengo repetir a organização e a forma como jogou no jogo de conseguirá se classificar", afirma Rachel Motta.

No mesmo dia e horário, São Paulo e Grêmio se enfrentarão no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, depois do empate por 0 a 0 no confronto de ida, no Rio Grande do Sul. A situação é a mesma do duelo entre Palmeiras e Bahia: empate significa disputa por pênaltis e vitória automaticamente classifica o vencedor. O Grêmio, que passou da primeira fase na oitava e última vaga, terá que superar o Tricolor paulista, dono da melhor campanha da fase de classificação. Um dos resultados que levaram as Soberanas à liderança foi a vitória sobre o próprio Grêmio por 3 a 1, na sétima rodada, em abril.

Fechando a fase de quartas de final, o Corinthians aparece como o mandante em situação mais confortável. O Timão chega para o duelo de volta contra o Cruzeiro, na segunda (7), no Canindé, às 17h, como a única a equipe a ter vencido fora de casa no jogo de ida. O 1 a 0 em Belo Horizonte foi conquistado graças a um golaço de Vic Albuquerque aos 50 minutos do segundo tempo. As Brabas podem empatar que avançam para a semifinal. Uma vitória da equipe mineira por um gol de diferença leva a definição do classificado para os pênaltis. Para confirmar a classificação ainda nos 90 minutos, as Cabulosas terão que vencer por dois ou mais gols de diferença. Fora de casa, o time mineiro só venceu duas vezes neste campeonato. 

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Brasileirão Feminino quartas de final jogo de volta Bahia Palmeiras Classificação
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