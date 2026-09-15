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Brasileirão Feminino: TV Brasil exibe semifinal Bahia x Corinthians

Equipes abrem disputa por vaga na grande final a partir das 21h30
EBC
Publicado em 15/09/2026 - 08:32
Brasília
Brasília (DF), 14/09/2026 - TV Brasil transmite semifinal do Brasileirão Feminino entre Bahia e Corinthians nesta terça (15). Arte EBC
© Arte EBC

A TV Brasil transmite nesta terça-feira (15) um duelo de ida das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 2026. A exibição do confronto entre Bahia e Corinthians começa a partir das 21h30, direto da Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador.

As duas equipes chegam embaladas após eliminarem adversários de peso nas quartas de final. O Bahia garantiu a classificação histórica nos pênaltis: após empates por 1 a 1 em Salvador e em Barueri, o time baiano superou o Palmeiras por 5 a 4 nas penalidades. Já o Corinthians chega para o duelo com duas vitórias na fase anterior, eliminando o Cruzeiro com um placar agregado de 4 a 1.

As exibições fazem parte da estratégia da TV Brasil, a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país. Pelo terceiro ano consecutivo, o canal público exibe os jogos da elite feminina. Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal. 

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.

Sobre o Brasileirão Feminino Série A1

A edição de 2026 do campeonato mobiliza 18 equipes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros colocados avançam para a segunda fase. As etapas a partir das quartas de final são disputadas no formato de mata-mata com duelos de ida e volta.

Os times reunidos no Brasileirão Feminino Série A1 são: América (MG), Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto (MT), Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas

Aproveite o mata-mata na Série A1 e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

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Serviço

Brasileirão Feminino Série A1 – Bahia X Corinthians – Terça-feira (15), a partir das 21h30, na TV Brasil.

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