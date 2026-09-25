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Brasileirão Feminino: TV Brasil transmite Corinthians e São Paulo

Primeiro jogo da final é neste sábado, às 16h30
EBC
Publicado em 25/09/2026 - 10:00
Brasília
Brasília (DF), 21/09/2026 - TV Brasil exibe primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino A1 entre Corinthians e São Paulo. Foto: Arte/Agência Brasil
© Arte/Agência Brasil

A TV Brasil transmite neste sábado (26) a partida de ida da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 entre Corinthians e São Paulo. A exibição do clássico Majestoso tem início a partir das 16h10 com bola rolando direto da Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16h30. 

O Corinthians garantiu a vaga na decisão ao bater o Bahia nos dois confrontos, ambos por 1 a 0 - o primeiro na Arena Fonte Nova e o segundo na Neo Química Arena. Já o São Paulo carimbou o passaporte para a final ao eliminar o Flamengo com duas vitórias: 3 a 1 no jogo de ida, no estádio Luso-Brasileiro, e 1 a 0 na volta, no Brinco de Ouro da Princesa. 

São Paulo e Corinthians voltam a se enfrentar na partida decisiva de volta no dia 3 de outubro no Estádio MorumBIS, também na capital paulista. 

Futebol feminino

As exibições fazem parte da estratégia da TV Brasil, a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país. Pelo terceiro ano consecutivo, o canal público exibe os jogos da elite feminina. Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.       

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.         

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.          

Sobre o Brasileirão Feminino Série A1         

A edição de 2026 do campeonato mobiliza 18 equipes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para a segunda fase. As etapas a partir das quartas de final são disputadas no formato de mata-mata com duelos de ida e volta.          

Os times reunidos na Brasileirão Feminino Série A1 são: América (MG), Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto (MT), Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.       

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas       

Aproveite o mata-mata na Série A1 e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados! Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.         

Ao vivo e on demand          
Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.          

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.          

Serviço          
Brasileirão Feminino Série A1 –Corinthians X São Paulo– Sábado (26), a partir das 16h10, na TV Brasil.          

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