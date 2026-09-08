logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Brasileiras são vice-campeãs da Copa América de futebol de cegas

Na disputa masculina, seleção garantiu presença nas semifinais
Agência Brasil
Publicado em 08/09/2026 - 19:08
Rio de Janeiro
Seleção feminina é vice-campeã da Copa América de futebol de cegas, em 08/09/2026
© Marcello Zambrana/CPB/Direitos Reservados

A seleção brasileira feminina de futebol de cegas sofreu revés na final diante da Argentina nesta terça-feira (8) e ficou com o vice-campeonato da Copa América, disputada no Centro de Treinamento (CT) Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Atuais biicampeãs mundiais, as Hermanas venceram a Amarelinha por 1 a 0 e levaram o título.

“Foi um jogo muito disputado, deixamos tudo de nós, todo o gás, a garra, mas o título não veio. A medalha de prata nos enche de orgulho pela garra que deixamos em campo. E vamos continuar assim para o Mundial”, disse a jogadora Sarah, após a partida, referindo-se à Copa do Mundo programada para outubro de 2027, também em São Paulo.

Esta foi a primeira edição da Copa América com quatro equipes – além do Brasil, estavam Canadá, Argentina e México – competindo em turno único na fase inicial. Para chegar à final, a Amarelinha somou duas vitórias – sobre o Canadá (7 a 0)  e sobre o México (2 a 0) – e uma derrota, para a Argentina (1 a 0). As equipes mais bem colocadas (Brasil e Argentina) lutaram pelo título. Já as mexicanas ficaram com o bronze, após ganharem por 1 a 0 das canadenses.

Copa América Masculina

Já classificada às semifinais, a seleção brasileira masculina de futebol de cegos empatou em 0 a 0 com a Colômbia, no último jogo da fase de grupos, disputado na tarde desta terça (8). Seis equipes iniciaram o torneio, divididas em duas chaves. O Brasil competiu no Grupo 2 ao lado de Colômbia, Peru e Chile. Já na outra chave ficaram México, Costa Rica, Argentina e Guatemala.

O Brasil avançou às semifinais ao somar duas vitórias: 3 a 0 contra o Chile e 6 a 0 contra o Peru. A equipe brasileira, campeã há dois meses dos Jogos Parasul-Americanos, buca o sétimo título na Copa América.  

As semifinais serão realizadas na próxima quinta (10), a partir das 15h (horário de Brasília). Os jogos têm transmissão ao vivo no canal da Federação Interacional de Esportes de Cegos – a International Blind Sports Federation (IBSA) – no YouTube.

Relacionadas
15.07.26 - Jogos Para-Sulamericanos Valledupar 2026. Futebol de Cegos Brasil x Argentina na Villa Olimpica Agustin, em Codazzi, Colômbia. Foto: Carol Coelho/CPB
Brasil encerra Jogos Parasul-Americanos com ouro no futebol de cegos
Brasil faz 3 a 0 sobre Canadá e avança antecipadamente às oitavas de final da Copa do Mundo Feminina saub-20 em 08/09/2026
Seleção feminina derrota Canadá e avança às oitavas do Mundial Sub-20
Soccer Football - Spanish Super Cup - Final - Real Madrid v FC Barcelona - Al-Awwal Stadium, Riyadh, Saudi Arabia - January 14, 2024 Real Madrid's Vinicius Junior reacts REUTERS/Juan Medina
Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr. são indicados ao Bola de Ouro
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Copa América Futebol de cegos brasil Seleção Feminina vice-campeã CT Paralímpico Brasileiro Seleção Masculina
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Dólar
Economia Dólar cai a R$ 5,08 e atinge menor valor em um mês
ter, 08/09/2026 - 19:50
Brasília (DF), 09/01//2026 - Fachada do prédio da Anvisa em Brasília. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Anvisa aprova genéricos de medicamentos contra diabetes e obesidade
ter, 08/09/2026 - 19:28
Seleção feminina é vice-campeã da Copa América de futebol de cegas, em 08/09/2026
Esportes Brasileiras são vice-campeãs da Copa América de futebol de cegas
ter, 08/09/2026 - 19:08
Brasília (DF), 02/09/2026 – Floresta Amazônica conservada em Caracaraí (RR) - Floresta Amazônica conservada em Caracaraí Foto: Fabíola Sinimbú/Agência Brasil
Meio Ambiente Amazonas ganha quatro reservas de desenvolvimento sustentável
ter, 08/09/2026 - 18:29
Mosquito on white mosquito wire mesh,net.Mosquito disease is carrier of Malaria, Zica Virus , Fever. Foto: grooveriderz/ Adobestock
Saúde Cidades do noroeste de SP têm maior incidência de casos de dengue
ter, 08/09/2026 - 18:28
braile
Saúde Cuidado multiprofissional e IA são caminhos para reabilitação visual
ter, 08/09/2026 - 17:57
Ver mais seta para baixo