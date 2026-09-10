Calderano crava 2ª vitória e avança às quartas do WTT Champions Macau

O mesatenista brasileiro Hugo Calderano avançou às quartas de final do WTT Champions Macau (China) ao emplacar a segunda vitória seguida na competição. Nesta quinta-feira (10), o carioca número 7 do mundo, ganhou de virada o croata Tomislavv Pucar (30º no ranking) por 3 sets a 1, com parciais de 6/11, 11/7, 11/6 e 11/3). Calderano estreou bem na última terça (8) no torneio individual, com placar de 3 sets a 0 sobre o australiano Nicholas Lum (46º).

Calderano disputará as quartas no sábado (12), ainda sem horário definido. O brasileiro terá pela frente o vencedor do duelo entre o japonês Sora Matsushima, número 3 do mundo, e Wong Chun Ting (41º), atleta de Hong Kong, que jogam a partir de 0h55 desta sexta (11).

No ano passado Calderano não só consquistou o título da Copa do Mundo em Macau, como também foi finalista do WTT Champions na cidade chinesa. No entanto, o brasileiro foi superado na decisão pelo líder do ranking, o chinês Wang Chuqin.

A atual edição do torneio reúne 32 atletas na disputa masculina, mas ocorre com dois desfalques de peso: o número 1 Chuquin e o francês Félix Lebrun, vice-líder do ranking e rival hitórico de Calderano.

O Brasil também contou com a participação de Bruna Takahashi (26ª), mas a paulsita deu adeus precoce à competição ao perder a estreia de virada para a egípcia Hana Goda (21ª) na última quarta (9), pelo placar de 3 sets a 1 (10/12, 11/6, 11/4 e 11/9).