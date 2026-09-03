CBF anuncia amistosos da seleção brasileira contra Japão e Singapura

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, no fim da noite dessa quarta-feira (2), a realização de dois amistosos da seleção masculina no mês de novembro, ambos em Singapura. No dia 14, às 7h15 (horário de Brasília), o adversário será o Japão. Três dias depois, às 7h, o Brasil encara os anfitriões.

Os confrontos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura, inaugurado em 2014 e com capacidade para 55 mil pessoas. A partida contra os donos da casa será inédita. O jogo contra o Japão, por sua vez, reedita o duelo pela fase 16 avos de final da última Copa do Mundo, em Houston (Estados Unidos), vencida pelo Brasil por 2 a 1.

"Enfrentar Japão e Singapura nos permitirá observar o comportamento da equipe em contextos diferentes, algo fundamental neste início de ciclo", argumentou o técnico Carlo Ancelotti, em depoimento à CBF.

"É mais uma oportunidade de nos reunirmos, de estarmos juntos, ter esse convívio, que é de fundamental importância para o nosso ciclo", complementou o coordenador geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, também ao site da entidade.

Antes de Singapura, o Brasil três três compromissos - todos fora de casa. Os dois primeiros contra a Austrália, ambos em setembro. No dia 25, a bola rola a partir das 7h, no Queensland Country Bank, em Townsville. No dia 29, no mesmo horário, a partida será no Suncorp Stadium, em Brisbane. Por fim, no dia 3 de outubro, a seleção brasileira enfrenta a Índia, às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.

A convocação para os jogos na Austrália e Índia será na próxima quarta-feira (9), às 15h, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Será a primeira lista de Ancelotti desde a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da última Copa.