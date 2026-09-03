logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

CBF anuncia amistosos da seleção brasileira contra Japão e Singapura

Confrontos em território asiático serão nos dias 14 e 17 de novembro
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 03/09/2026 - 06:45
São Paulo
FILE PHOTO: Jul 5, 2026; East Rutherford, New Jersey, USA; Brazil forward Vinicius Junior (7) in action against Norway during a Round of 16 match of the 2026 FIFA World Cup at New York New Jersey Stadium. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images/File Photo
© Reuters/Vincent Carchietta-Imagn Images/Proibida reprodução

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, no fim da noite dessa quarta-feira (2), a realização de dois amistosos da seleção masculina no mês de novembro, ambos em Singapura. No dia 14, às 7h15 (horário de Brasília), o adversário será o Japão. Três dias depois, às 7h, o Brasil encara os anfitriões.

Os confrontos serão disputados no Estádio Nacional de Singapura, inaugurado em 2014 e com capacidade para 55 mil pessoas. A partida contra os donos da casa será inédita. O jogo contra o Japão, por sua vez, reedita o duelo pela fase 16 avos de final da última Copa do Mundo, em Houston (Estados Unidos), vencida pelo Brasil por 2 a 1.

"Enfrentar Japão e Singapura nos permitirá observar o comportamento da equipe em contextos diferentes, algo fundamental neste início de ciclo", argumentou o técnico Carlo Ancelotti, em depoimento à CBF.

"É mais uma oportunidade de nos reunirmos, de estarmos juntos, ter esse convívio, que é de fundamental importância para o nosso ciclo", complementou o coordenador geral de seleções masculinas, Rodrigo Caetano, também ao site da entidade.

Antes de Singapura, o Brasil três três compromissos - todos fora de casa. Os dois primeiros contra a Austrália, ambos em setembro. No dia 25, a bola rola a partir das 7h, no Queensland Country Bank, em Townsville. No dia 29, no mesmo horário, a partida será no Suncorp Stadium, em Brisbane. Por fim, no dia 3 de outubro, a seleção brasileira enfrenta a Índia, às 11h, no Salt Lake Stadium, em Calcutá.

A convocação para os jogos na Austrália e Índia será na próxima quarta-feira (9), às 15h, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Será a primeira lista de Ancelotti desde a eliminação para a Noruega nas oitavas de final da última Copa.

Relacionadas
Soccer Football - Brazil coach Carlo Ancelotti Press Conference - CBF Headquarters, Rio de Janeiro, Brazil - March 16, 2026 Brazil coach Carlo Ancelotti during press conference REUTERS/Pilar Olivares
Seleção brasileira terá 1ª convocação pós-Copa em 9 de setembro
Lionel Messi durante a final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha 19 de julho de 2026 IMAGN IMAGES via Reuters/Vincent Carchietta
Lionel Messi anuncia aposentadoria da seleção argentina
Edição:
Graça Adjuto
seleção brasileira amistosos Singapura Japão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasil no Mundo da TV Brasil leva debate geopolítico à TV aberta. Foto: Montagem/EBC
Cultura Avanço dos EUA sobre recursos estratégicos pauta o Brasil no Mundo
qui, 03/09/2026 - 07:28
Brasília (DF), 03/09/2026 - Vasco e Palmeiras avançam e se enfrentam na semi da Copa do Brasil Foto: Matheus Lima/Vasco
Esportes Vasco e Palmeiras avançam e se enfrentam na semi da Copa do Brasil
qui, 03/09/2026 - 07:12
Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena
Geral Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 41 milhões nesta quinta
qui, 03/09/2026 - 07:02
FILE PHOTO: Jul 5, 2026; East Rutherford, New Jersey, USA; Brazil forward Vinicius Junior (7) in action against Norway during a Round of 16 match of the 2026 FIFA World Cup at New York New Jersey Stadium. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images/File Photo
Esportes CBF anuncia amistosos da seleção brasileira contra Japão e Singapura
qui, 03/09/2026 - 06:45
Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Mirassol - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - September 2, 2026 Flamengo's Lucas Paqueta celebrates scoring their second goal REUTERS/Sergio Moraes
Esportes Flamengo vence e fica a um ponto do Palmeiras, líder do Brasileirão
qua, 02/09/2026 - 22:03
Brasília - 14/08/2026 - Candidato Wilson Grassi (DEM). Foto: Instagram/veterinariowilsongrassioficial
Justiça Toffoli libera propaganda digital do candidato a presidente Grassi
qua, 02/09/2026 - 21:47
Ver mais seta para baixo