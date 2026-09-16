CBF anuncia amistosos da seleção feminina em palcos da Copa do Mundo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira (16), os adversários dos quatro últimos amistosos da seleção feminina em 2026. Em outubro, serão duas partidas diante da Argentina, ambos no Brasil e em palcos da Copa do Mundo do ano que vem. Entre o fim de novembro e o começo de dezembro, são mais dois compromissos no Japão, contra as donas da casa.

Os duelos com as argentinas estão marcados para 10 e 13 de outubro. O primeiro será no Beira-Rio, em Porto Alegre, e o segundo na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), região metropolitana de Recife.

É a primeira vez que o Beira-Rio receberá um jogo da seleção feminina principal. Já a Arena Pernambuco foi casa da vitória brasileira por 4 a 0 sobre a Jamaica, em junho de 2024, para quase 34 mil pessoas. Foi neste amistoso que Marta ​anotou o golaço vencedor do prêmio que leva o nome da própria craque, concedido pela Federação Internacional de Futebol (Fifa).

As partidas em território japonês serão em 29 de novembro e 5 de dezembro, nas cidades de Hiroshima (Edion Peace Wing) e Okayama (JFE Harenokuni Stadium), respectivamente. Ainda não há definição dos horários.

"A Argentina teve um grande desempenho nas eliminatórias e na Copa América. É uma seleção que evoluiu muito. E a seleção japonesa é uma das favoritas para a Copa e sempre um confronto muito difícil pela qualidade das suas jogadoras e sua velocidade de jogo”, disse o técnico Arthur Elias, em depoimento ao site da CBF.

A convocação para os jogos contra a Argentina será no próximo dia 22 de setembro, às 15h (horário de Brasília), no auditório da entidade, que fica no Rio de Janeiro. O anúncio dos nomes para os amistosos diante do Japão ainda será agendado.