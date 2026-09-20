Esportes
Contra a Argentina, Brasil é tetracampeão mundial de futsal down
Brasileiros marcaram 10 a 1 contra a argentina em partida no México
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 20/09/2026 - 12:38
São Paulo
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De goleada, o Brasil conquistou o quarto título mundial de futsal down, modalidade esportiva adaptada voltada exclusivamente para atletas com síndrome de Down. Na partida deste sábado (19), contra a Argentina, os brasileiros venceram por 10 a 1 a final do campeonato que foi disputada na cidade de Mérida, no México.
Renato Gregório, atleta do Corinthians, marcou 29 gols na competição e levou o prêmio de melhor jogador.
Durante todo o torneio, a Seleção ficou invicta, com vitórias marcantes como 9 a 3 na estreia contra a própria Argentina e 13 a 2 sobre a Guatemala na fase de grupos.
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