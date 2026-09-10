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Copa do Brasil: Arena Mané Garrincha será o palco da final em Brasília

CBF também definiu nesta quinta os mandos de campo das semifinais
Agência Brasil
Publicado em 10/09/2026 - 14:52
Rio de Janeiro
Arena Mané Garrincha - Brasília - estádio
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Rerservados

A Arena Mané Garrincha, em Brasília, será o palco da decisão do título da Copa do Brasil no dia 6 de dezembro (um domingo), que pela primeira vez na história ocorrerá em jogo único.

A escolha foi anunciada nesta quinta-feira (10) pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que também definiu, por sorteio, os mandos de campo das semifinais Grêmio x Atlético-MG e Palmeiras x Vasco. Os finalistas asseguram presença da Copa Libertadores de 2027 (o campeão garante vaga na fase de grupos do torneio, enquanto o vice disputará a fase preliminar).

Desde que foi criada, em 1989, a competição sempre fora decidida em partidas de ida e volta. A final da atual 38ª edição da Copa do Brasil no Mané Garrincha encerrará o calendário do futebol nacional, no mesmo palco da abertura da temporada, em 1º de fevereiro, quando houve a decisão da Supercopa Rei. Na ocasião, mais de 71 mil torcedores lotaram o estádio para assistir Flamengo x Corinthians e viram o Timão conquistar a taça com vitória por 2 a 0.

A Copa do Brasil começou em 18 de fevereiro e reuniu 128 times, 34 a mais que na edição de 2025.

Mandos de campo das semifinais

Atlético-MG e Vasco serão os mandantes dos jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil, conforme sorteio realizado nesta quinta (10) na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Nas partidas de ida, o pentacampeão Grêmio (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016) receberá o bicampeão Atlético-MG (2014 e 2021), e o tetracampeão Palmeiras (1998, 2012, 2015 e 2020) enfrentará o Vasco (único título em 2011).

As partidas têm como data-base os dias 1º e 8 de novembro.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Arena Mané Garrincha final Copa do Brasil jogo único semifinais mandos de campo Atlético-MG Vasco
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