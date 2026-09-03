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Esportes

Dupla de Luisa Stefani vence estreia e avança à 2ª rodada do US Open

Brasileira e canadense Dabrowiski estão confirmadas no WTA Finals
Agência Brasil
Publicado em 03/09/2026 - 19:30
Rio de Janeiro
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às quartas do WTA 1000 de Doha, em 11/02/2026
© Jimmie 48 Photography/WTA/Direitos Reservados

A tenista brasileira Luisa Stefani venceu com tranquilidade a estreia nas duplas femininas do US Open, em Nova York (Estados Unidos), jogando ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. Elas avançaram à segunda rodada nesta quinta-feira (3) após derrotarem a parceria da russa Irina Khromacheva com a tcheca-moldava Anastasia Detiuc por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

As adversárias na próxima rodada serão as vencedoras do duelo entre a dupla da italiana Sara Errani com a austríaca Lilli Tagger contra as norte-americanas  Anicka Penickova e Kristina Penickova. A partida será nesta sexta-feira (4), em horário ainda a ser definido.

Antes mesmo da estreia em Nova York, a parceria Brasil-Canadá comemorou a classificação antecipada para o WTA Finals, competição com as oito melhores duplas da temporada, entre os dias 8 e 15 de novembro em Indian Wells, na Califórnia (EUA). Stefani e Dabrowski formam a segunda melhor dupla do ano com três títulos (WTA 1000 de Dubai, WTA 500 de Estrasburgo) e WTA 250 de Eastbourne) e classificação à final de Wimbledon e às semifinais do Aberto da Austrália e de Roland Garros.

No ano passado, Stefani foi vice-campeã do WTA Finals na Arábia Saudita quando jogava em parceria com a húngara Timea Babos.

Outros resultados

Primeira brasileira a estrear nesta quinta (3) no US Open foi Laura Pigossi em parceria com a húngara Panna Udvardy. No entanto, elas se despediram precocemente do torneio, ao serem superadas por 2 sets a 0 (6/3 e 6/0).

Estreias nesta sexta (4)

Cinco brasileiros entram em quadra nesta sexta (4) para a primeira rodada das duplas masculinas – os horários seguem indefinidos. Ao lado do taiwanês Ray Ho, o gaúcho Marcelo Demoliner encara os norte-americanos Jackson Withrow e Nathaniel Lammons.

A dupla 100% brasileira formada por Rafael Matos e Orlando Luz terá pela frente os norte-americanos Nikita Samuel Filin e Brandon Carpico.

Ex-parciero de Rafael Matos nas quadras, o mineiro Marcelo Melo competirá no US Open ao lado do australiano John Peers. Eles medirão forças com a dupla do sérvio Miomir Kecmanovic com o australiano James Duckworth.

Por fim, a parceria do carioca Fernando Romboli com o francês Térence Atmane encara os alemães Kevin Krawietz e Tim Puetz.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Luisa Stefani Duplas femininas US Open Gabriela Dabrowski Estreia duplas masculinas Nova York
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