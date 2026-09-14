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Esportes

EBC participa de evento internacional sobre futuro do futebol feminino

O encontro acontece nesta segunda e terça, no Museu do Amanhã do Rio
EBC
Publicado em 14/09/2026 - 13:17
Brasília
Vista do entardecer no Museu do Amanhã, na Praça Mauá.
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) é apoiadora institucional da primeira edição do Women’s International Football Summit (WIFS), evento dedicado ao desenvolvimento, à profissionalização e ao fortalecimento da indústria do futebol feminino no Brasil. O encontro acontece nesta segunda-feira (14) e terça-feira (15), no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).

A participação da EBC reforça a atuação da TV Brasil como a tela do futebol feminino, com a presença da diretora-presidente da empresa, Antonia Pellegrino; da jornalista Marília Arrigoni; e da comentarista Rachel Motta como painelistas da programação. No evento também será divulgado o Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, iniciativa criada para reconhecer atletas, treinadoras, equipes técnicas, gestoras e clubes que se destacam na modalidade.

Nesta segunda-feira (14), a jornalista Marília Arrigoni, da TV Brasil, participou do painel “Futebol feminino entre gerações: experiências, conquistas e novos horizontes”. Integram a mesa a moderadora Marion Konczyk Kaplan, presidente da Bancada Feminina do Flamengo; Renata Armiliato, gerente de Futebol Feminino do Internacional; e as ex-jogadoras Pelézinha e Danda.

Na terça-feira (15), às 14h30, a diretora-presidente da EBC, Antonia Pellegrino, modera o painel “Comunicação do futebol feminino em transformação: novos formatos, plataformas e narrativas”. A mesa terá a participação de Suleima Sena, fundadora do Donas FC; Rachel Motta, jornalista esportiva e comentarista da TV Brasil; Daniela Grelin, diretora-executiva da NO MORE Foundation; e da fotojornalista esportiva brasileira Lívia Villas Boas.

“O convite para a TV Brasil participar de dois painéis temáticos tão importantes está em consonância com o papel que a emissora vem assumindo como a tela do futebol feminino nos últimos anos. Estamos nesse debate como uma televisão pública que transmite a modalidade, que ajuda a ampliar sua presença no cotidiano do público e que entende a comunicação como parte essencial da valorização das atletas, dos clubes e das histórias que movem esse universo”, afirma Antonia Pellegrino.

“Às vésperas da Copa do Mundo Feminina de 2027, esse compromisso ganha ainda mais força. A TV Brasil tem trabalhado para ampliar as transmissões, fortalecer parcerias com o setor esportivo e desenvolver iniciativas como o Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas, que reconhece o futebol feminino em sua dimensão mais ampla: esportiva, cultural, econômica e social. Queremos contribuir para que essa visibilidade se transforme em legado”, acrescenta Pellegrino, destacando que o Brasil será a sede da próxima Copa do Mundo Feminina da FIFA.

Sobre o evento

O Womens International Football Summit surge com a proposta de se consolidar como um ponto de encontro estratégico para os principais profissionais do setor, com formato B2B (Business to Business) e voltado à geração de negócios, à construção de parcerias e à capacitação de profissionais que atuam direta ou indiretamente na modalidade.

Ao longo dos dois dias de programação, os participantes terão acesso a uma imersão em conteúdos, tendências, desafios e oportunidades que impactam o presente e o futuro do futebol feminino. O evento também será um espaço privilegiado para networking, troca de experiências e construção de conexões entre diferentes agentes do ecossistema do futebol feminino.

Clubes, federações, atletas, patrocinadores, agências, empresas, investidores, profissionais de marketing, comunicação e gestão esportiva, além de outros representantes do mercado, poderão compartilhar experiências, discutir soluções e impulsionar novas oportunidades para o desenvolvimento sustentável do setor. A organização é da Confut,  plataforma global de negócios voltado ao futebol.

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