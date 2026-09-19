Esportes
Equipe do São Paulo é a primeira finalista do Brasileirão Feminino
Soberanas vencem Flamengo por 1 a 0
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 19/09/2026 - 18:44
Rio de Janeiro
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O São Paulo está na final do Brasileiro Feminino de 2026. As Soberanas, que chegaram com a vantagem da vitória por 3 a 1 no Rio de Janeiro, venceram novamente o Flamengo nesta tarde em Campinas.
O placar foi 1 a 0. O gol saiu no final da partida, em contra-ataque rápido, Kesia finalizou na saída de Vivi.
O São Paulo volta à grande decisão depois de duas temporadas. As Soberanas já venceram a Série A2 do Brasileirão em 2019, mas ainda buscam o título inédito da primeira divisão do torneio.
O adversário da decisão será decidido na segunda-feira (21). Com transmissão ao vivo da TV Brasil, o Corinthians receberá o Bahia na Neo Química Arena a partir das 21h30. As Brabas jogam com a vantagem da vitória por 1 a 0 na primeira partida em Salvador.
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