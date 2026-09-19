logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Equipe do São Paulo é a primeira finalista do Brasileirão Feminino

Soberanas vencem Flamengo por 1 a 0
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 19/09/2026 - 18:44
Rio de Janeiro
São Paulo (SP), 19/09/2026 - São Paulo é o primeiro finalista do Brasileirão Feminino. Fotor: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
© Miguel Schincariol/Saopaulofc.net

O São Paulo está na final do Brasileiro Feminino de 2026. As Soberanas, que chegaram com a vantagem da vitória por 3 a 1 no Rio de Janeiro, venceram novamente o Flamengo nesta tarde em Campinas.

O placar foi 1 a 0. O gol saiu no final da partida, em contra-ataque rápido, Kesia finalizou na saída de Vivi.

O São Paulo volta à grande decisão depois de duas temporadas. As Soberanas já venceram a Série A2 do Brasileirão em 2019, mas ainda buscam o título inédito da primeira divisão do torneio.

O adversário da decisão será decidido na segunda-feira (21). Com transmissão ao vivo da TV Brasil, o Corinthians receberá o Bahia na Neo Química Arena a partir das 21h30. As Brabas jogam com a vantagem da vitória por 1 a 0 na primeira partida em Salvador.

 

Relacionadas
Brasil se despede da Copa do Mundo Feminina Sub-20 após ser superada pela Espanha. Foto: Luciana Vermell/CBF
Brasil é eliminado pela Espanha nas quartas da Copa Feminina sub-20
Brasília (DF), 16/09/2026 - CBF anuncia amistosos da seleção feminina em palcos da Copa do Mundo. Foto: Lívia Villas Boas / CBF
CBF anuncia amistosos da seleção feminina em palcos da Copa do Mundo
Edição:
Sabrina Craide
Futebol Feminino Campeonato Brasileiro Feminino 2026
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
23/06/2023 - óleo de canabis, canabidiol, cbd, thc. Foto: CBD-Infos-com/ Pixabay
Saúde Para associações, normas ainda deixam pontos em aberto sobre cannabis
sab, 19/09/2026 - 18:50
São Paulo (SP), 19/09/2026 - São Paulo é o primeiro finalista do Brasileirão Feminino. Fotor: Miguel Schincariol/Saopaulofc.net
Esportes Equipe do São Paulo é a primeira finalista do Brasileirão Feminino
sab, 19/09/2026 - 18:44
Rio de Janeiro (RJ), 19/09/2026 - Van de direitos da Defensoria Pública participa da 5ª Marcha Trans & Travesti do Rio de Janeiro com retificação de documentos, em frente ao Queerioca, espaço de cultura e resistência LGBTI+. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Transexuais e travestis fazem ato no RJ em defesa da democracia
sab, 19/09/2026 - 18:41
São Paulo (SP), 19/09/2026 - Tenista Nadia PODOROSKA joga na quadra durante SP Open de Tenis. Foto: Maria Esther Bueno/SPOpen
Esportes Podoroska e Quevedo decidem SP Open 2026 neste domingo
sab, 19/09/2026 - 18:13
Brasília (DF), 18/09/2026 - Caderno de Música lembra 120 anos de nascimento do compositor Dmitri Shostakovich. Foto: Wikimedia Commons
Cultura Caderno de Música lembra 120 anos de nascimento de Dmitri Shostakovich
sab, 19/09/2026 - 18:00
O navio-plataforma (FPSO) Alexandre de Gusmão, o quinto instalado no campo de Mero, no pré-sal da Bacia de Santos, alcançou o topo de produção, com 180 mil barris de óleo por dia (bpd). Foto: Petrobras/ Divulgação
Economia Petrobras aprova adesão à subvenção ao óleo diesel
sab, 19/09/2026 - 17:55
Ver mais seta para baixo