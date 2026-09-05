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Esportes

Ex-técnico da Seleção, Parreira recebe alta após 80 dias internado

Ele foi internado para tratar uma inflamação pulmonar
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 05/09/2026 - 15:17
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 05/09/2026 - Carlos Alberto Parreira recebe alta após 80 dias internado. Foto: Hospital Samaritano/ Divulgação
© Hospital Samaritano/ Divulgação

O ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol Carlos Alberto Parreira, 83 anos, recebeu alta médica neste sábado (5), depois de ficar 80 dias internado no Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, no Rio de Janeiro. Ele foi internado para tratar uma inflamação pulmonar.

Segundo o hospital, Parreira seguirá em acompanhamento domiciliar e ambulatorial para monitoramento do estado geral de saúde. Durante o período de hospitalização, o ex-técnico foi acompanhado pela equipe do pneumologista Arthur Vianna e por profissionais multidisciplinares da unidade.

Em 2023, foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin – tipo de câncer que afeta o sistema de defesa do organismo. Desde 2025, segue com acompanhamento médico permanente.

Trajetória

Professor de educação física, formado pelo Exército, Parreira é um dos nomes mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Parreira foi preparador físico da Seleção no tricampeonato mundial de 1970 e técnico do Brasil na conquista do tetracampeonato, em 1994.

Também comandou a equipe nas Copas de 1986 e 2006 e foi coordenador técnico em 2014. Pela Seleção, conquistou ainda a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2005.

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Edição:
Talita Cavalcante
Carlos Alberto Parreira Hospital Samaritano seleção brasileira
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