Fórmula 1: Russell supera Verstappen por 0.1s e vence GP do Azerbaijão

O GP do Azerbaijão, na manhã deste sábado (26), teve fim emocionante. Numa corrida com seis abandonos e muitas bandeiras amarelas, o britânico George Russell, da Mercedes, terminou apenas 0.196s à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull, em uma das corridas mais apertadas da história.

O triunfo foi fundamental para Russell se aproximar do companheiro de equipe, Kimi Antonelli, na briga pelo título. O francês Isack Hadjar, companheiro de Verstappen na Red Bull, completou o pódio.

Antonelli, líder da corrida do Mundial de pilotos, com 302 pontos, teve um fim de semana para esquecer. O italiano sofreu um acidente ainda na classificação e largou na 16ª posição, longe da disputa pelo topo.

Lá em cima, Russell seguiu soberano depois de largar na pole, mas viu os adversários se aproximarem depois das diversas pausas durante a corrida. Na reta final, Verstappen colocou pressão no britânico, passando várias voltas a menos de um segundo de distância do líder. Enquanto isso, o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, que havia largado logo atrás de Antonelli, na 17ª posição, se aproveitou de algumas desistências para ganhar posições, terminando em 13º.

Russell aguentou a pressão de Verstappen e garantiu a terceira vitória na temporada, chegando a 236 pontos na tabela de classificação de pilotos, em segundo lugar. Antonelli, que fechou a corrida em quinto, ainda tem uma frente confortável.

Os pilotos já voltam às pistas no próximo fim de semana, quando ocorre o GP do Bahrein.