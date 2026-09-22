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Federação Alemã diz que carta de Infantino é "manobra" para reeleição

Documento propondo reformas foi enviado a 211 membros da Fifa
Karolos Grohmann*
Publicado em 22/09/2026 - 12:48
Berlim
.Gianni Infantino, presidente da Fifa, testa positivo para covid-19
© Reuters/Leonhard Foeger/Direitos Reservados
Reuters

Uma carta enviada esta semana pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, a todos os 211 membros, oferecendo-se para discutir reformas dentro do órgão que rege o futebol mundial — em meio a uma crise em curso devido ao fracasso de seu plano de vender uma participação na Copa do Mundo —, é uma mera manobra para garantir sua reeleição, afirmou nesta terça-feira (22) o presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Bernd Neuendorf.

Na carta de segunda-feira (21), à qual a Reuters teve acesso, Infantino propôs uma análise independente do processo de tomada de decisões da Fifa, em uma iniciativa que poderia ajudá-lo a reconquistar apoio após a retirada de seu polêmico plano de investimento privado.

Bernd Neuendorf, Presidente, Federação Alemã de Futebol, DFB
Para Bernd Neuendorf, presidente da Federação Alemã de Futebol, Infantino não teria mais credibilidade para liderar processo de reforma na Fifa - Reprodução Instagram/DFB

Adotando um tom conciliador, ele também disse que proporia consultas com confederações, federações membros e outras partes interessadas sobre o fortalecimento do processo de tomada de decisões da Fifa.

Infantino enfrentou uma forte reação contra sua proposta de vender uma participação de 20% nos direitos comerciais da Fifa, incluindo a Copa do Mundo, a investidores privados. O plano foi abandonado em julho após oposição e ameaças de boicote. Uefa, Confederação Asiática de Futebol e Concacaf exigiram mudanças na liderança da Fifa.

Elas afirmaram que não houve consulta a nenhuma confederação continental em nenhuma etapa, com Infantino agindo sozinho. A Uefa declarou que uma mudança na liderança é agora necessária, já que o órgão europeu havia perdido a confiança no atual presidente.

“Considero a carta de Gianni Infantino uma manobra transparente para garantir sua reeleição no ano que vem”, disse o presidente da DFB, Neuendorf, na terça-feira (22). “Fundamentalmente, a Fifa parece agora ter reconhecido que mudanças são essenciais."

"No entanto, Gianni Infantino definitivamente não é a pessoa certa para liderar um processo de reforma. Ele esgotou toda a sua credibilidade.”

Neuendorf também é membro do Conselho da Fifa, o principal órgão decisório da organização.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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