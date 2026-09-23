Federações questionam promessa de reforma de Gianni Infantino na Fifa

A proposta do presidente da Fifa, Gianni Infantino, de revisar os processos de tomada de decisão do órgão regulador não conseguiu acalmar as preocupações de várias federações-membro, com dirigentes do futebol na Alemanha, Holanda, Suécia e País de Gales afirmando que as reformas não abordam questões mais profundas relacionadas à liderança.

Em carta divulgada na segunda-feira (21) e vista pela Reuters, Infantino escreveu às 211 federações-membro da Fifa propondo uma análise independente dos processos de tomada de decisão da entidade, bem como consultas sobre reformas de governança, após uma reação negativa à sua tentativa fracassada de vender uma participação de 20% nas operações comerciais da Fifa, incluindo direitos associados à Copa do Mundo.

Adotando um tom conciliador, Infantino também afirmou que proporia consultas com as confederações, associações-membro e outras partes interessadas sobre o fortalecimento do processo decisório da Fifa.

A proposta de vender uma participação nos direitos comerciais da Fifa foi abandonada em julho após forte oposição das confederações continentais, com a Uefa, a Confederação Asiática de Futebol e a Concacaf acusando a Fifa de levar adiante o plano sem consulta adequada.

Desde então, Infantino tem enfrentado uma reação violenta, com o órgão europeu expressando sua perda de confiança no atual presidente.

Infantino também afirmou na carta que as posições das federações-membro sobre propostas ou questões de governança não afetariam o tratamento que recebem da Fifa, cujos programas de desenvolvimento e solidariedade continuariam de acordo com as regras vigentes.

O suíço concorre à reeleição em março do ano que vem, com seus adversários tendo dificuldades para encontrar um candidato que o desafie. Pessoas a par das discussões disseram à Reuters neste mês que Infantino ainda parecia ter apoio suficiente para conquistar outro mandato, o que levou os críticos a se concentrarem em restringir os poderes da presidência da Fifa.

Reformas não conseguem convencer os críticos

O presidente da Federação Alemã de Futebol (DFB), Bernd Neuendorf, membro do Conselho da Fifa, rejeitou a carta na terça-feira (22) como uma tentativa de garantir mais um mandato.

“Considero a carta de Gianni Infantino uma manobra transparente para garantir sua reeleição no ano que vem”, disse Neuendorf.

“A Fifa parece agora ter reconhecido que mudanças são essenciais. No entanto, Gianni Infantino definitivamente não é a pessoa certa para liderar um processo de reforma. Ele esgotou toda a sua credibilidade.”

A Federação Holandesa de Futebol (KNVB) ecoou essas preocupações, afirmando que as propostas não haviam restaurado a confiança, apesar de conterem alguns elementos que ela havia solicitado anteriormente.

A KNVB, um dos membros fundadores da Fifa, propôs no mês passado a realização de uma cúpula internacional em Amsterdã com o objetivo de reformular a Fifa e pediu que Infantino seja substituído até 2027.

“As medidas propostas estão parcialmente alinhadas com nosso apelo por reformas na Fifa. A prática mostrará se isso realmente é o caso”, afirmou um porta-voz da Federação Holandesa de Futebol, segundo a agência de notícias holandesa ANP.

“Ao mesmo tempo, as propostas não podem ser vistas separadamente da pressão [pública], e elas não teriam surgido sem a dinâmica atual.”

Pedidos por uma nova liderança

O presidente da Federação Sueca de Futebol, Simon Astrom, acolheu positivamente partes da proposta, mas afirmou que ela ficou aquém das reformas mais amplas necessárias.

“O conteúdo da carta está de acordo com o que temos reivindicado há muito tempo”, disse Astrom. “Essas iniciativas chegam tarde, e várias das medidas já deveriam ter sido implementadas há muito tempo.”

Astrom acrescentou que a carta não alterou a opinião da Suécia de que a Fifa precisa de uma nova liderança.

O diretor-executivo da Federação de Futebol do País de Gales, Noel Mooney, também questionou as caracterizações da carta como um grande pacote de reformas.

“Na verdade, ela não fala em reforma da própria Fifa. Trata-se de reformas em torno de projetos e iniciativas estratégicas”, disse Mooney à BBC Radio Wales.

Mooney reiterou sua oposição ao plano de investimento privado que foi abandonado, afirmando que a Fifa deveria usar seus recursos financeiros existentes para apoiar as federações-membro, em vez de buscar investidores externos.

“Não se está procurando alguém para vender partes do esporte. A Copa do Mundo não precisa de capital privado”, disse ele.

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