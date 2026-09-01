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Esportes

Ferrari celebra 1ª vitória de Michael Schumacher em Monza há 30 anos

Alemão somou 5 títulos consecutivos na escuderia a partir de 1996
Alan Baldwin*
Publicado em 01/09/2026 - 18:15
Londres
Ferrari homenageia Michael Schumacher com pintura especial no carro que disputará GP de Monza - em 01/09/2026
© Reprodução Instagram/Scuderia Ferrari HP
Reuters

A Ferrari apresentará uma pintura especial e um uniforme da equipe em Monza neste fim de semana para comemorar a primeira vitória de Michael Schumacher no Grande Prêmio da Itália com a equipe de Fórmula 1 e sua década em Maranello, de 1996 a 2006.

Este ano marca os 30 anos desde que o heptacampeão mundial, na época com dois títulos conquistados, deixou a Benetton para se juntar à Ferrari.

A chegada do alemão transformou a equipe e deu início a um período de ouro para a Ferrari, com Schumacher conquistando cinco campeonatos consecutivos e a equipe, seis títulos consecutivos de construtores.

Schumacher, hoje com 57 anos, não é visto em público desde que sofreu uma grave lesão cerebral em um acidente enquanto esquiava nos Alpes franceses, em dezembro de 2013.

A Ferrari informou que os carros SF-26 de Charles Leclerc e Lewis Hamilton, também heptacampeão, terão uma pintura inspirada na primeira Ferrari 310 de Schumacher — predominantemente vermelha, com detalhes em branco nas asas e em preto, além de sete estrelas e o logotipo do alemão com as letras M e S.

Também estarão em exibição três carros da carreira de Schumacher na Ferrari — o F310, o 248 de 2006 e o F2002, de uma das temporadas mais dominantes de todos os tempos.

O carro de 2002 será pilotado pelo ex-companheiro de equipe de Schumacher Rubens Barrichello, no sábado (5), e pelo tetracampeão Sebastian Vettel no domingo (6).

A vitória de Schumacher em Monza, em 1996, foi a primeira da Ferrari em casa desde 1988, e a equipe retorna neste fim de semana com boas chances de conquistar mais uma vitória, já que Leclerc e Hamilton venceram uma vez cada nesta temporada e a equipe ocupa o segundo lugar na classificação.

A Ferrari venceu pela última vez em Monza em 2024 com Leclerc, que também venceu em 2019. Hamilton, que se juntou à Ferrari no ano passado, já venceu cinco vezes em Monza com McLaren e Mercedes.

O italiano Kimi Antonelli, líder do campeonato pela Mercedes, deve largar no final do grid devido a penalidades decorrentes de motor.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

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