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Esportes

Flávia Saraiva é ouro nas assimétricas da Copa do Mundo de ginástica

Conquista é o primeiro pódio do Brasil na Hungria
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 19/09/2026 - 14:54
Rio de Janeiro
Flávia Saraiva conquistou neste sábado (19) a medalha de ouro nas paralelas assimétricas na etapa de Szombathely da Copa do Mundo de Ginástica Artística, na Hungria. A brasileira obteve 13.366 pontos na final e garantiu o lugar mais alto do pódio.. Foto: CBG/Divulgação
© CBG/Divulgação

A ginasta Flávia Saraiva foi campeã das disputas das barras assimétricas na etapa da Hungria da Copa do Mundo. A brasileira alcançou, na manhã deste sábado (19), a somatória de 13,366. Em quarto lugar, Lorrane Oliveira ficou a apenas 00,067 pontos do pódio.

A norte-americana Tatum Drusch foi a segunda colocada e a eslovaca Barbora Kundraft fechou o pódio.

Integrando a série challenge e também o circuito mundial da modalidade, o evento é a penúltima competição do tipo na temporada.

Na próxima semana, a etapa de Paris (França) fecha a temporada. Depois, acontecerá o Mundial de Ginástica Artística 2026 em Roterdã (Holanda), entre 17 e 25 de outubro.

 

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Edição:
Sabrina Craide
Flávia Saraiva ginástica artísitica
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Flávia Saraiva conquistou neste sábado (19) a medalha de ouro nas paralelas assimétricas na etapa de Szombathely da Copa do Mundo de Ginástica Artística, na Hungria. A brasileira obteve 13.366 pontos na final e garantiu o lugar mais alto do pódio.. Foto: CBG/Divulgação
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