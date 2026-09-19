Esportes
Flávia Saraiva é ouro nas assimétricas da Copa do Mundo de ginástica
Conquista é o primeiro pódio do Brasil na Hungria
Juliano Justo - Repórter da EBC
Publicado em 19/09/2026 - 14:54
Rio de Janeiro
Versão em áudio
A ginasta Flávia Saraiva foi campeã das disputas das barras assimétricas na etapa da Hungria da Copa do Mundo. A brasileira alcançou, na manhã deste sábado (19), a somatória de 13,366. Em quarto lugar, Lorrane Oliveira ficou a apenas 00,067 pontos do pódio.
A norte-americana Tatum Drusch foi a segunda colocada e a eslovaca Barbora Kundraft fechou o pódio.
Integrando a série challenge e também o circuito mundial da modalidade, o evento é a penúltima competição do tipo na temporada.
Na próxima semana, a etapa de Paris (França) fecha a temporada. Depois, acontecerá o Mundial de Ginástica Artística 2026 em Roterdã (Holanda), entre 17 e 25 de outubro.
Mais notícias
Esportes Flávia Saraiva é ouro nas assimétricas da Copa do Mundo de ginástica
sab, 19/09/2026 - 14:54
Educação Inep muda locais de exame da PND em União da Vitória (PR)
sab, 19/09/2026 - 14:39
Esportes TV Brasil exibe final do Brasileirão feminino A2 com Vasco e Itabirito
sab, 19/09/2026 - 14:34
Meio Ambiente Alerta de tempestade: frente fria amplia instabilidade na Região Sul
sab, 19/09/2026 - 13:50
Esportes Brasil vence Venezuela e está no mundial de vôlei masculino
sab, 19/09/2026 - 13:00
Saúde Impacto financeiro de bets no SUS chega a R$ 30,6 bilhões por ano
sab, 19/09/2026 - 12:43