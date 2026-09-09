logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Fluminense bate Platense e abre vantagem nas quartas da Libertadores

Tricolor pode até perder por um gol de diferença na volta que avança
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 08/09/2026 - 21:13
São Paulo
Fluminense bate Platense e abre vantagem nas quartas da Libertadores
© Marina Garcia/Fluminense FC

O Fluminense abriu vantagem contra o Platense pelas quartas de final da Libertadores. Nesta terça-feira (8), o Tricolor carioca venceu os argentinos por 2 a 0 no Maracanã, no primeiro jogo do confronto por um lugar nas semifinais.

Este foi o duelo de número 100 da história do time carioca na maior competição interclubes do continente. O retrospecto atualizado é 52 vitórias, 24 empates e 24 derrotas, com 147 gols marcados e 99 sofridos. O volante Martinelli, com 37 jogos, e o goleiro Fábio, com 36, são os atletas que mais defenderam a equipe no torneio.

Com o triunfo no Rio de Janeiro, o Fluminense se classifica às semifinais mesmo se perder por um gol de diferença na partida de volta, na terça-feira que vem (15), às 19h (horário de Brasília), no Coliseo de Victoria, em Vicente López, região metropolitana de Buenos Aires. O Platense tem de ganhar por três ou mais gols de saldo para avançar. Se o placar agregado terminar empatado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Em um jogo bastante truncado, o Tricolor se sobressaiu pela eficiência no primeiro tempo. Aos 20 minutos, o meia Paulo Henrique Ganso desarmou Gastón Togni na defesa e deixou a bola com o também atacante Hulk. O camisa 7 lançou o volante Nonato, que teve liberdade para invadir a área e finalizar rasteiro na saída do goleiro Juan Cozzani.

Nove minutos depois, Ganso foi acionado na intermediária e encontrou Hulk na área com um belo passe no meio de três defensores. O atacante teve tempo de escolher o canto direito de Cozzani e mandar para as redes.

O Fluminense caiu de produção na etapa final, mas o Platense pouco fez para aproveitar. O Tricolor ainda teve uma grande chance para ampliar aos 45 minutos, com Germán Cano, que recebeu do volante Hércules nas costas da marcação argentina. O atacante, sozinho, tentou a finalização, mas sentiu o posterior da coxa e o chute saiu fraco, para lamento do torcedor, que espera que o gol perdido não faça falta.

Relacionadas
Seleção feminina é vice-campeã da Copa América de futebol de cegas, em 08/09/2026
Brasileiras são vice-campeãs da Copa América de futebol de cegas
Soccer Football - Spanish Super Cup - Final - Real Madrid v FC Barcelona - Al-Awwal Stadium, Riyadh, Saudi Arabia - January 14, 2024 Real Madrid's Vinicius Junior reacts REUTERS/Juan Medina
Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr. são indicados ao Bola de Ouro
Brasília (DF), 08/09/2026 - Vitória se afasta do Z-4 e mantém Grêmio ameaçado no Brasileirão. Foto: Celio Gil/Grêmio FBPA
Vitória se afasta do Z-4 e mantém Grêmio ameaçado no Brasileirão
Edição:
Valéria Aguiar
Fluminense platense Libertadores maracanã Rio de Janeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasil supera Venezuela em estreia no Sul-Americano de vôlei feminino
Esportes Brasil supera Venezuela em estreia no Sul-Americano de vôlei feminino
ter, 08/09/2026 - 21:46
Brasília (DF), 16/12/2025 - JSuperintendencia da polícia fedral. Foto: Sindicato dos políciais federais-DF
Justiça Sindicato de servidores da PF manifesta apoio a diretores afastados
ter, 08/09/2026 - 21:43
Mega-Sena paga R$ 2 milhões neste sábado
Geral Mega-Sena acumula para R$ 76 milhões; confira os números sorteados
ter, 08/09/2026 - 21:33
Fachada da sede da Polícia Federal
Justiça Delegados criticam afastamento de chefe da PF por decisão monocrática
ter, 08/09/2026 - 21:28
Brasília - 31/07/2026 - Banner Eleições 2026. Foto: Agência Brasil
Política Veja como foi a terça-feira (8) dos candidatos a presidente
ter, 08/09/2026 - 21:17
Fluminense bate Platense e abre vantagem nas quartas da Libertadores
Esportes Fluminense bate Platense e abre vantagem nas quartas da Libertadores
ter, 08/09/2026 - 21:13
Ver mais seta para baixo