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Futebol feminino: TV Brasil exibe Corinthians e Bahia pela semifinal

Times disputam jogo de volta da semifinal do Brasileirão Feminino
EBC
Publicado em 21/09/2026 - 15:44
Brasília
Brasília (DF), 21/09/2026 - TV Brasil transmite duelo de volta entre Corinthians e Bahia pela semifinal do Brasileirão Feminino. Arte Marketing EBC
© Arte Marketing EBC

A TV Brasil transmite nesta segunda-feira (21) a partida de volta das semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 2026 entre Corinthians e Bahia. A exibição do confronto tem início às 21h30, direto da Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

Na partida de ida disputada na última terça-feira (15), o Corinthians levou a melhor e venceu o adversário por 1 a 0 na Casa de Apostas Fonte Nova, em Salvador (BA). Com o resultado, o timão joga agora pelo empate. Já as Mulheres de Aço do Bahia precisarão vencer por 1 gol de diferença para que o jogo seja levado aos pênaltis, ou dois ou mais gols para avançar à próxima fase.

As exibições fazem parte da estratégia da TV Brasil, a tela do futebol feminino, para ampliar a visibilidade da modalidade no país. Pelo terceiro ano consecutivo, o canal público exibe os jogos da elite feminina. Também serão transmitidos os confrontos decisivos das Séries A2 e A3, a partir das semifinais. Além disso, o público poderá acompanhar as decisões das categorias de base pelo título do Brasileirão Feminino Sub-17 e Sub-20.      

A equipe de profissionais que comanda as transmissões do Brasileirão Feminino conta com o narrador Thiago Julianelli e um time de mulheres formado pelas comentaristas Brenda Balbi e Rachel Motta e as repórteres Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal.        

As competições ganham ainda mais visibilidade por meio da parceria com os canais que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que podem retransmitir a programação da TV Brasil em seus estados.         

Sobre o Brasileirão Feminino Série A1        

A edição de 2026 do campeonato mobiliza 18 equipes que se enfrentam em turno único na fase de classificação. Os oito primeiros avançam para a segunda fase. As etapas a partir das quartas de final são disputadas no formato de mata-mata com duelos de ida e volta.         

Os times reunidos na Brasileirão Feminino Série A1 são: América (MG), Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Juventude, Mixto (MT), Palmeiras, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo e Vitória.      

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas      

Aproveite o mata-mata na Série A1 e ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados. Acesse ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.        

Ao vivo e on demand         
Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.         

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.         

Serviço         
Brasileirão Feminino Série A1 –Corinthians X Bahia– Segunda-feira (21), a partir das 21h30, na TV Brasil.         

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