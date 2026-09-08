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Esportes

Gabriel Magalhães, Marquinhos e Vini Jr. são indicados ao Bola de Ouro

Lista do prêmio de melhor do mundo tem ainda outros 27 jogadores
Agência Brasil
Publicado em 08/09/2026 - 13:01
Rio de Janeiro
Soccer Football - Spanish Super Cup - Final - Real Madrid v FC Barcelona - Al-Awwal Stadium, Riyadh, Saudi Arabia - January 14, 2024 Real Madrid's Vinicius Junior reacts REUTERS/Juan Medina
© JUAN MEDINA

O Brasil conta com os jogadores brasileiros Vinicius Júnior (Real Madrid), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Gabriel Magalhães (Arsenal) na lista de 30 indicados ao prêmio Bola de Ouro de 2026 de melhor jogador do mundo. A relação de concorrentes foi anunciada nesta terça-feira (8) pelos organizadores – a revista France Football em parceria com a Uefa.  A cerimônia de entrega está programada para 26 de outubro.

Maior vencedor da história do Bola de Ouro com oito troféus,  o argentino Lionel Messi (Inter Miami) também está na lista. Já o atacante português Cristiano Ronaldo (Al Nassr), seis vezes vencedor, ficou fora da relação. O último vencedor do Bola de Ouro foi o O atual dono do troféu é centroavante Ousmane Dembélé (PSG).

O prêmio de melhor jogador do mundo considera os destaques da temporada 2025/26 durante as principais competições do período, incluindo a Copa do Mundo. 

Diferentemente dos anos anteriores quando ocorreu em Paris, a 70ª edição do Bola de Ouro será realizada excepcionalmente em Londres. A capital inglesa foi escolhida em homenagem ao ex-atacante Stanley Matthews, o primeiro da história a ser contemplado com o prêmio de melhor do mundo em 1956, quando defendia o Blackpool.

leva em consideração os destaques da temporada 2025/26 e também teve a Copa do Mundo como um dos principais eventos do período de avaliação.

Indicados ao prêmio melhor do mundo

Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)

Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/França)

Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)

Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)

Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)

Erling Haaland (Manchester City/Noruega)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos)

Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)

Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)

Marquinhos (PSG/Brasil)

Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)

Kylian Mbappé (Real Madrid/França)

Nuno Mendes (PSG/Portugal)

Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)

João Neves (Paris Saint-Germain/Portugal)

Michael Olise (Bayern de Munique/França)

Willian Pacho (PSG/Equador)

Julián Quiñones (Al-Qadsiah/México)

Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)

Rodri (Barcelona/Espanha)

Fabián Ruiz (PSG/Espanha)

William Saliba (Arsenal/França)

Ferran Torres (Barcelona e PSG/Espanha)

Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)

Vinicius Junior (Real Madrid/Brasil)

Vitinha (PSG/Portugal)

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Bola de Ouro prêmio melhor do mundo Vini Jr. Marquinhos Gabriel Magalhães France Football Uefa
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