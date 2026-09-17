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Libertadores: Rádio Nacional transmite Fla e Independiente del Valle

Partida pelas quarta de final é nesta quinta (17), a partir de 21h15
EBC
Publicado em 17/09/2026 - 13:17
Brasília
11/09/2026 - Na altitude de Quito, Flamengo vence o Del Valle e abre vantagem na Libertadores. Foto Gilvan de Souza/ CRF
© Gilvan de Souza/ CRF

O Flamengo entra em campo nesta quinta-feira (17) para o jogo de volta contra o Independiente del Valle, válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O duelo será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), e a Rádio Nacional transmite todas as emoções ao vivo a partir das 21h15.

O Flamengo chega à disputa após ter vencido o clube equatoriano por 2 a 0 no jogo de ida, ocorrido na quinta-feira (10), na capital Quito. Bruno Henrique e Léo Pereira marcaram os gols da vitória rubro-negra no segundo tempo.

A transmissão da Rádio Nacional inicia com a faixa Show de Bola Nacional e contará com uma equipe completa para levar ao público todas as informações do confronto. O jogo terá narração de André Luiz Mendes e comentários de Mário Silva. Mauricio Costa comanda a reportagem e o plantão da rodada.    

A partida será transmitida para parte da rede em AM e OC, além da FM no Rio de Janeiro, no Alto Solimões e parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.    

Sobre a Copa Libertadores    

A Copa Conmebol Libertadores é o principal torneio de clubes da América do Sul, organizado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Disputada anualmente desde 1960, a competição reúne as equipes mais qualificadas de cada país do continente, definidas por seus desempenhos nas ligas nacionais.    

Considerada o equivalente sul-americano da Liga dos Campeões da Europa, a Libertadores consagra o campeão continental, que passa a representar a região no Mundial de Clubes.    

Cobertura esportiva da Nacional    

Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.    

Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional. A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo.    

A equipe da Rádio Nacional reúne craques da crônica esportiva. São produtores, jornalistas e apresentadores que buscam o diferencial da notícia. Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também faz bonito na telinha da TV Brasil. Os profissionais realizam o programa Stadium, de terça a sexta, às 12h30.

Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas    

Ajude a escolher a vencedora da categoria Craque da Torcida do Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas. A premiação criada pela TV Brasil e pela Petrobras vai reconhecer ainda atletas, treinadores e treinadoras, dirigentes, departamentos de futebol feminino e clubes que se destacarem ao longo da temporada de 2026. A votação da categoria com voto popular já está aberta, é gratuita e tem votos ilimitados. Acesse: ebc.com.br/premiotvbrasilpetrobrasparaelas até 31 de outubro.    

Serviço    

Copa Libertadores 2026 – Flamengo X Ind. Del Valle, quinta-feira (17), a partir das 21h15, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS + RNCP e Parceiros. Além disso, partida também será transmitida pelo canal da Rádio Nacional no YouTube.         

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional        

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz        
Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz        
São Paulo: FM 87,1 MHz        
Recife: FM 87,1 MHz        
São Luís: FM 93,7 MHz        
Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC        
Alto Solimões: FM 96,1 MHz 

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