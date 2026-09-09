Luisa Stefani vai às semifinais do US Open e sobe no ranking mundial

A paulista Luisa Stefani decide, nesta quarta-feira (9), um lugar na final de duplas do US Open. A parceria da brasileira, quarta do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês), com a canadense Gabriela Dabrowski (3ª), encara as norte-americanas Robin Montgomery (187ª em simples, 570ª em duplas) e Ashlyn Krueger (60ª em simples, 610ª em duplas) por volta das 18h (horário de Brasília).

O duelo será o quinto e último do dia na quadra Louis Armstrong, uma das principais do complexo do Flushing Meadows–Corona Park. Desde 1978, o parque de Nova York (Estados Unidos) é a casa do torneio, um dos quatro maiores do tênis mundial, os chamados Grand Slams.

A classificação às semifinais veio na noite dessa terça-feira (8). Luisa e Dabrowski precisaram de uma hora e 32 minutos para vencer as chinesas Jiang Xinyu (32ª) e Zhang Shuai (7ª) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, na quadra 17 do complexo.

"Hoje [terça], foi uma questão de paciência em ficar no plano de jogo, voltar para o nosso trabalho de novo e de novo e de novo. Fizemos um bom trabalho em segurar o nosso saque mesmo quando ficou duro e pegamos o momento no final do segundo set para fechar em dois sets", comentou Luisa, em comunicado à imprensa.

Em 2026, a parceria atingiu pelo menos as semifinais em todos os Grand Slams. O melhor desempenho foi em Wimbledon, na capital inglesa Londres, quando chegaram à final. Além disso, elas conquistaram três títulos em etapas do circuito da WTA, em Dubai (Emirados Árabes Unidos), Estrasburgo (França) e Eastbourne (Inglaterra).

É a terceira vez que Luisa chega tão longe no US Open. Em 2021, ao lado de Dabrowski, a brasileira sofreu uma lesão no joelho direito - que a deixou mais de um ano parada - justamente no duelo por um lugar na final. Em 2023, ela teve como parceira a norte-americana Jenifer Brady e caiu na semifinal para a dupla formada pela alemã Laura Siegemund e a russa Vera Zvonareva.

Com o resultado, a paulista garantiu, pelo menos, a subida para o terceiro lugar do ranking de duplas femininas da WTA na atualização da próxima segunda-feira (14), ultrapassando justamente Dabrowski. Se for campeã, a brasileira deixa o US Open como vice-líder da lista, atrás somente da tcheca Katerina Siniakova.

Luisa busca o primeiro título de Grand Slam em disputas femininas. Nas duplas mistas, a brasileira venceu o Aberto da Austrália de 2023 ao lado do gaúcho Rafael Matos.