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Maria Clara Pacheco mantém hegemonia no ciclo olímpico do taekwondo

Brasileira leva Grand Prix de Muju e chega a 8º ouro em nove torneios
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 06/09/2026 - 12:32
São Paulo
Brasília (DF), 06/09/2026 - Maria Clara Pacheco mantém hegemonia no ciclo olímpico do taekwondo. Foto: World Taekwondo/Divulgação
© World Taekwondo/Divulgação

O ciclo olímpico de Maria Clara Pacheco no taekwondo é quase perfeito. Neste domingo (6), a brasileira conquistou o oitavo título em nove competições desde os Jogos de Paris (França), sendo o sexto seguido. Agora, a paulista de 23 anos venceu o Grand Prix de Muju (Coreia do Sul), seguindo hegemônica na categoria até 57 quilos (kg).

Maria Clara que não deu chances às quatro adversárias encarou até o título. Na final, superou a sul-coreana Kim Yu-Jin, atual campeã olímpica. Foi a quarta vitória da brasileira sobre a rival. Um dos triunfos foi justamente na decisão do título mundial, no ano passado, em Wuxi (China).

Em 2025, ela já tinha sido campeã em Muju, superando a própria sul-coreana na decisão. No atual ciclo, a paulista também foi ouro nos Grand Prix de Charlotte (Estados Unidos) e Roma (Itália). O evento está entre os que mais dão pontos no ranking olímpico da World Taekwondo, federação internacional da modalidade, do qual a brasileira é líder na categoria.

Além de Maria Clara, o Brasil marcou presença no pódio de Muju com Henrique Marques. O fluminense de 22 anos, campeão mundial em 2025, levou o bronze na categoria até 80 kg. Ele ganhou os dois primeiros combates do dia, mas perdeu na semifinal para Raman Turavinau, de Belarus, que viria a conquistar o título na final contra o norte-americano CJ Nickolas.

 

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Edição:
Valéria Aguiar
Maria Clara Pacheco hegemonia ciclo olímpico Taekwondo Torneios Grand Prix de Muju
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