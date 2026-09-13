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Melhor entre os melhores: Alison dos Santos é campeão do Ultimate 2026

Brasileiro foi o mais rápido em nova disputa dos 400m com barreiras
Agência Brasil
Publicado em 13/09/2026 - 16:39
Rio de Janeiro
Alison dos Santos comemora após vencer a final dos 400 metros com barreiro durante o Mundial de Atletismo Ultimate em Budapeste 13 de setembro de 2026 REUTERS/Bernadett Szabo
© REUTERS/Bernadett Szabo/Proibida reprodução

Recordista mundial há menos de 20 dias e invicto na temporada, o brasileiro Alison dos Santos cravou nova vitória nos 400 metros com barreiras. Neste domingo (13), Alison – também conhecido como Piu – foi o mais rápido entre os melhores do planeta que disputaram a primeira edição do Mundial de Atletismo Ultimate, em Budapeste (Hungria). Piu cruzou a linha de chegada em 45s98, deixando para trás seus principais adversários, o norte-americano Rai Benjamin (46s40) e o norueguês Karsten Warholm (46s78). Outro representante brasileiro, Matheus Lima concluiu a prova na sétima posição (48s67).

"Corri rápido, tive ótimos resultados e queria terminar a temporada lá no alto. O clima estava ótimo aqui em Budapeste, adorei a energia da torcida, foi incrível... Agora é hora de celebrar!", festejou Piu, duas vezes medadalhista olímpico com bronze (Tóquio 2020 e Paris 2024).

Esta foi a primeira vez no ano que Piu competiu com Rai Benjamin, campeão olímpico em Paris 2024 nos 400m com barreiras – na ocasião Piu levou a medalha de bronze. Depois dos Jogos, o norte-americano tem se dedicado mais à disputa dos 400m rasos.

O Mundial Ultimate ocorrerá a cada dois anos, reunindo atletas de elite (campeões olímpicos, mundiais, vencedores da Diamond League e os mais bem colocados no ranking).

Considerado o "Novo Rei dos 400m com barreiras" pela Federação Internacional de Atletismo (Worlds Athletics) ao quebrar ao estabelecer o novo recorde mundial da prova (45s80) no último dia 27, Piu vem empilhando títulos. Venceu as seis etapas da Diamond League nos 400m com barreiras – ficou ausente só na de Londres, em julho –, a mais recente delas em Bruxelas (Bélgica) no último domingo (5), com a marca 46s70. Alison também sobrou na pista no Troféu Brasil deste ano, com direito à quebra de recorde (46s48) na competição.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Alison dos Santos Piu Mundial Ultimate 2026 Campeão Temporada recordista mundial brasileiro
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