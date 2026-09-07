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Esportes

No Mundo da Bola recorda momentos épicos do esporte na Rádio Nacional

Série inédita vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h
Lincoln Chaves – Repórter da EBC
Publicado em 07/09/2026 - 07:27
São Paulo
Série que celebra 90 anos da Rádio Nacional destaca sofrência antes do streaming. Foto: Divulgação
© Divulgação

O programa No Mundo da Bola, histórica produção esportiva diária da Rádio Nacional, resgata do vasto acervo preservado pela emissora pública acontecimentos marcantes do esporte que foram transmitidos nas ondas da Nacional.

A novidade entra no ar em setembro para celebrar os 90 anos da emissora. A série reúne gravações exclusivas e conteúdos raros que ajudam a contar o que de mais importante ocorreu em diversas modalidades esportivas no país e no mundo nesse período.

Apresentado pelo jornalista Rodrigo Ricardo e com a produção de Luiz Ferreira e Wagner Gomes, o No Mundo da Bola é o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. A resenha foi lançada na Rádio Nacional pelo narrador Antônio Cordeiro.

Referência em informação, análise e cobertura esportiva, acompanha gerações de ouvintes apaixonados pelo futebol e por outras modalidades. No ar em rede de segunda a sexta, ao vivo, às 18h, a atração estreou em 1º de setembro de 1947.

"O objetivo da série é mostrar que a Rádio Nacional esteve presente em quase todos os grandes eventos esportivos ao longo desses 90 anos de história. A ideia é recordar grandes profissionais que trabalharam na emissora e destacar atletas tiveram e têm espaço nos programas da Nacional", conta Luiz Ferreira.

A sequência de conteúdos especiais entrou no ar no aniversário de 79 anos do programa. O material já apresentado no dial fica disponível no site da rádio. A produção relembra fatos, programas, narrações e grandes momentos da Nacional no esporte brasileiro e no exterior durante o mês em que a emissora pública completa nove décadas.

O microfone da Nacional já capturou registros históricos. A rádio já abrigou comentaristas e cronistas que marcaram época. Um deles foi o inesquecível João Saldanha, também conhecido como João-sem-medo.

Entre as sonoras recuperadas pela série do No Mundo da Bola, a emissora já levou ao ar depoimentos do comentarista durante a cobertura da Copa do Mundo de 1970. No dia 10 de junho daquele ano, João Saldanha tranquilizava a torcida brasileira no intervalo do jogo entre Brasil e Romênia depois do gol da seleção adversária.

Não é somente nas Copas do Mundo que a Rádio Nacional esteve presente. A emissora também marcou presença nos Jogos Olímpicos. Em 1952, o atleta José Telles da Conceição conversou com a Nacional logo depois da conquista da medalha de bronze no salto em altura.

Naquela época, era comum que atletas de todas as modalidades usassem o microfone da emissora para passar uma mensagem aos familiares e fãs que ficaram no Brasil e, à distância, acompanhavam os feitos de seus ídolos no esporte.

Serviço

No Mundo da Bola – série especial – segunda a sexta, às 18h, na Rádio Nacional

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Site: https://radionacional.ebc.com.br 
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Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz
Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz 
São Paulo: FM 87,1 MHz 
Recife: FM 87,1 MHz 
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Amazônia: 11.780KHz e 6.180KHz OC 
Alto Solimões: FM 96,1 MHz 
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Edição:
Denise Griesinger
No Mundo da Bola Rádio Nacional esportes
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