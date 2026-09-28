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No último segundo, Baltimore Ravens batem Dallas Cowboys no Rio

Primeira partida da história da NFL no Rio tem final emocionante
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 28/09/2026 - 06:45
Rio de Janeiro
Sep 27, 2026; Rio De Janeiro, BRA; Baltimore Ravens safety Kyle Hamilton (14) and kicker Tyler Loop (33) celebrate after Loop kicks the game winning field goal against the Dallas Cowboys during the game at Maracana Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images
© Reuters/KIRBY LEE/Proibida reprodução

No palco mais famoso do futebol brasileiro - onde jogar com as mãos não é permitido - uma jogada com os pés decidiu uma partida do futebol americano, onde se usa mais as mãos do que os pés. Nesse domingo (27), na primeira partida da história da NFL (liga norte-americana da modalidade) no Rio de Janeiro, os Baltimore Ravens venceram os Dallas Cowboys por 34 a 31 no Maracanã, literalmente no último segundo. Um chute do kicker Tyler Loop a 56 jardas (pouco mais de 51 metros) de distância com o cronômetro zerado deu o triunfo à equipe.

Os 72.792 espectadores presentes ao Maracanã fizeram dele o maior público do estádio no ano, superando os 72.481 da partida entre Flamengo e Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores.

A partida, um evento de gala na Cidade Maravilhosa, teve presença do atacante Neymar (presenteado com uma camisa dos Cowboys) e show no intervalo, protagonizado pelo DJ Pedro Sampaio e o cantor Ricky Martin.

Para completar o espetáculo, um jogo emocionante com diversas reviravoltas até o lance final. Depois de ficarem 11 pontos atrás, os Dallas Cowboys emendaram 15 pontos consecutivos para virar na reta final. Os Ravens marcaram um touchdown - jogada principal do esporte, que vale seis pontos - a um minuto e meio do fim, reassumindo a frente do placar.

Os Cowboys empataram com um field goal - jogada com os pés que pode salvar uma posse de bola sem pontos, valendo três - e deixaram apenas sete segundos no relógio. Foi tempo suficiente para o quarterback Lamar Jackson, dos Ravens, avançar a bola até uma posição em que outro field goal fosse possível. Restando um segundo, Tyler Loop acertou o difícil chute e todo o elenco dos Ravens invadiu o gramado para comemorar a épica vitória.

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