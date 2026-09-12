Norris produz volta magistral e conquista pole no GP da Espanha de F1

Corrida no novo circuito Madring terá início às 10h deste domingo (13)

O campeão de Fórmula 1 Lando Norris fez uma volta espetacular, surgindo do nada, para colocar a McLaren na pole position para o Grande Prêmio da Espanha, no novo circuito de Madring, neste sábado (12).

Kimi Antonelli, de 20 anos, líder do campeonato com a Mercedes, foi derrotado por apenas 0,011 segundo e juntou-se ao britânico na primeira fila, com Max Verstappen, da Red Bull, em terceiro lugar, e Lewis Hamilton, da Ferrari, em quarto.

“Estou chocado. Estou um pouco surpreso por estar aqui agora”, exclamou Norris em seus primeiros comentários à torcida após sair do carro.

“Foi provavelmente uma das melhores voltas que já fiz na minha carreira."

“Foi simplesmente uma daquelas voltas em que tudo deu certo. Eu tinha uma boa ideia do que queria fazer, mas a questão era se meu cérebro me deixaria fazer isso na última volta, e tudo funcionou praticamente na perfeição.”

The grid is set for Round 14 at the MADRING 🤩📊



And we have four different teams in the first four positions! 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/KV9je1IxDq — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Norris registrou 1min31s824, com Antonelli em 1min31s835. Foi a 19ª pole da carreira do atual campeão e a terceira da temporada.

Como as ultrapassagens provavelmente serão difíceis na corrida de domingo, a pole position confere uma vantagem maior do que o habitual, embora a probabilidade de acidentes e da entrada do safety car continue alta em uma pista desafiadora e implacável.

O chefe da McLaren, Andrea Stella, elogiou uma “obra-prima” e disse que Norris poderia ter sido ainda mais rápido se não fosse por um erro na última curva, que possivelmente lhe custou três décimos.

“Foi uma volta incrível, uma das melhores de sua vida até a última curva”, disse o italiano à emissora Sky Sports. “Ele percebeu o potencial do carro.”

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, largará na 12ª posição, imediatamente atrás de seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hulkenberg.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.