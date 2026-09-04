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Esportes

Parataekwondo: Brasil fatura 4 medalhas em Grand Prix na Coreia do Sul

País arrematou um ouro, uma prata e dois bronzes na cidade de Muju
Agência Brasil
Publicado em 04/09/2026 - 18:07
Rio de Janeiro
Parataekwondo brasileiro conquista quatro medalhas (ouro, prata e dois bronxes) no Grand Prix de Muju (Coreia do Sul), em 04/09/2026
© Reprodução X /Comitê Paralímpico Brasileiro

O parataekwondo brasileiro faturou quatro medalhas (um ouro, uma prata e dois bronzes) nesta sexta-feira (4) no Grand Prix de Muju (Coreia do Sul), que contou com 120 atletas de 27 nacionalidades. A paraibana Silvana Fernandes foi campeã na categoria até 57 quilos ao derrotou na final a chinesa Yuji Lie por 2 a 0.  

Já o paranaense Gustavo Antonio Ruppel levou a prata nos 58 kg, após sofrer revés na final para o azerbaijano Sabir Zeynalov por 2 a 0.

O Brasil somou ainda dois bronzes. O primeiro com a gaúcha Maria Eduarda Stumpf, que perdeu a semifinal dos 57 kg para a compatriota Silvana Fernandes - que depois seria campeã. No parataekwondo não há disputa pelo terceiro lugar. O segundo bronze do país ficou com a mineira Ana Carolina Moura, superada pela tailandesa Awipa Phiaphan, por 2 a 0, na categoria dos 65 kg.

Todas as disputas do parataekwondo ocorreram na classe K44 (atletas com comprometimento físico-motor que afeta os membros superiores), a única no programa oficial dos Jogos Paralímpicos. Os pódios no Grand Prix de Muju distribuírma até 60 pontos no ranking mundial, que serve de parâmetro para a classificação para a Paralimpíada de Los Angeles 2028.

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Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Grand Prix de Muju parataekwondo Silvana Fernandes Gustavo Antonio Ruppel Ana Carolina Moura Ouro Campeã Maria Eduarda Stumpf
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