Podoroska e Quevedo decidem SP Open 2026 neste domingo

A tenista argentina Nadia Podoroska se garantiu na decisão do torneio WTA 250 de São Paulo. Aos 29 anos, ela conquistou a vaga na decisão do SP Open, primeira final de WTA 250 da carreira, ao passar pela espanhola Paula Badosa.

As parciais foram 6/3 e 6/4 em 1h27 de partida neste sábado (19), no Parque Villa Lobos, na capital paulista.

A final ocorre neste domingo (20), às 15h30, e a adversária de Podoroska será a espanhola Kaitlin Quevedo. A 105ª do ranking mundial garantiu vaga na final ao vencer, também neste sábado, Anna Blinkova, 94ª colocada por 2 sets a 1. As parciais foram de 6/2, 2/6 e 6/4.

O SP Open WTA 250 tem premiação total de US$ 283 mil. A campeã da final de simples somará 250 pontos no ranking e leva US$ 37,4 mil; vice leva 163 pontos e US$ 22,1 mil.