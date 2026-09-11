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Esportes

Brasileirão terá campanha de conscientização sobre doação de órgãos

Ação estará presente nos dez jogos da 27ª rodada da Série A
Igor Santos - Repórter da EBC
Publicado em 11/09/2026 - 14:34
Rio de Janeiro
Campanha da Fundação Pró Rim e CBF incentiva doação de órgãos. Um sim pela vida - Você decide, a família autoriza! Foto: Arte/Fundação Pró Rim
© Arte/Fundação Pró Rim

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (11) que a 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro contará com uma campanha de conscientização a respeito da doação de órgãos. A ação, feita em parceria com a fundação Pró-Rim, estará presente nos dez jogos desta jornada, que começa hoje com o clássico entre Coritiba e Athletico-PR, em Curitiba, e termina na segunda-feira (14) com o confronto entre Bahia e Remo, em Salvador.

A iniciativa, chamada "Um Sim pela Vida", faz parte da agenda do Setembro Verde, período de mobilização pela doação de órgãos. O foco da campanha é incentivar o debate nas famílias sobre a importância desta atitude, já que, no Brasil, para que se doe órgãos e tecidos de uma pessoa que faleceu, é necessária a autorização dos familiares.

Segundo dados do Sistema Nacional de Transplantes, quase 50 mil pessoas aguardam pela doação de um órgão no Brasil, sendo quase 46 mil à espera de um rim.

A fundação Pró-Rim, criada em 1987, tem unidades nos estados de Santa Catarina e Tocantins e até hoje realizou mais de 2,1 mil transplantes de rins. Praticamente todos os pacientes tratados pela fundação vêm do Sistema Único de Saúde (SUS).

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Edição:
Juliana Andrade
campeonato brasileiro Brasileirão CBF Futebol Doação de Órgãos transplantes
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