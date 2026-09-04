Sabalenka interrompe partida do US Open por "cheiro forte de maconha"

Número 1 do mundo alertou árbirtra quando vencia o primeiro set

A tenista número um do mundo, Aryna Sabalenka, passou por uma situação inusitada durante sua partida da terceira rodada do Aberto dos EUA, nesta sexta-feira (4), interrompendo o jogo para alertar a arbitragem sobre um forte cheiro de maconha que invadia a quadra do estádio Louis Armstrong.

Sabalenka, que havia começado bem e estava vencendo por 3/0 contra a uzbeque Kamilla Rakhimova, levantou a questão durante seu segundo game de saque, apontando o cheiro antes da retomada da partida.

“Alguém está fumando maconha”, disse a cabeça de chave número um Sabalenka à árbitra Eva Asderaki-Moore enquanto sacava com 30-0. “Você se importaria de... porque o cheiro está muito forte.”

O cheiro de maconha se tornou algo familiar — embora indesejado — em Flushing Meadows, com jogadores reclamando dessa distração no passado.

Embora não seja permitido fumar dentro do recinto, o uso recreativo de maconha é legal para adultos maiores de 21 anos em Nova York, e a fumaça proveniente de pessoas no Flushing Meadows-Corona Park, nas proximidades, pode se espalhar até o complexo de tênis e chegar às quadras.

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