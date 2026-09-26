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Esportes

São Paulo vence o Corinthians, faz história e fica perto do título

Triunfo de virada quebra invencibilidade de uma década
Igor Santos - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/09/2026 - 19:13
Rio de Janeiro

Neste sábado (26), o São Paulo se encontrou com a história na Neo Química Arena. As Soberanas viraram sobre o Corinthians por 2 a 1, na partida de ida da final do Campeonato Brasileiro Feminino A1, que teve transmissão ao vivo da TV Brasil. O resultado representou a primeira derrota da equipe feminina do Timão no estádio. Desde 2016, eram 32 jogos, com 29 vitórias e três empates até então. No próximo sábado (3), no Morumbis, o Tricolor pode ter outro encontro com a história.

Um empate será suficiente para garantir o primeiro título brasileiro das Soberanas e interromper uma sequência de seis troféus do rival. Para emendarem outra conquista, as Brabas terão que vencer fora de casa. Uma vitória por um gol de diferença levará a definição do campeão para os pênaltis e um triunfo por margem maior dará o título ao Timão.

Diante de mais de 21 mil pessoas na Neo Química Arena, o Corinthians teve seu melhor momento logo no começo. Aos quatro minutos, Vic Albuquerque recebeu na entrada da área, matou no peito e chutou por cima, levando perigo. Aos nove, veio o primeiro gol: Vic recebeu pela direita e cruzou na cabeça de Gabi Zanotti. Posicionada entre as zagueiras tricolores, ela testou para o fundo das redes.

Dono da melhor campanha na fase inicial, o São Paulo se recompôs relativamente rápido. O empate veio aos 20 minutos. Após cruzamento da direita, Crivelari, infiltrada entre as defensoras rivais completou de primeira para bater a goleira Nicole.

As Soberanas ainda tiveram duas grandes chances de marcar na primeira etapa: primeiro, Robinha aproveitou erro na saída de bola corintiana e chutou forte, com efeito, à esquerda do gol. Pouco depois, Isa Guimarães recebeu no meio da zaga alvinegra, já dentro da área e chutou fraco, para fora.

No segundo tempo, a técnica Emily Lima foi obrigada a sacar Gabi Zanotti por uma lesão. Jhonson entrou em seu lugar e se tornou uma ameaça constante no jogo aéreo. Em um destes lances, ela cabeceou à esquerda do gol defendido por Carlinha. A bola tocou as redes pelo lado de fora, enganando muitos torcedores.

Logo depois, o São Paulo foi cirúrgico. Em outro erro na saída de bola do Timão, Isa Guimarães recebeu em profundidade e tocou de leve, na saída da goleira Nicole, para virar o placar.

Organizado em campo, o Tricolor conseguiu conter as investidas adversárias e levar algum perigo em contra-ataques. Insistindo nas bolas alçadas à área, as Brabas não tiveram sucesso. A última grande chance veio no derradeiro dos nove minutos de acréscimo. Ao tentar fazer uma reposição, a goleira Carlinha colocou um dos pés fora da área. Falta para o Corinthians.

Na cobrança, no entanto, Duda Sampaio chutou fraco, no meio do gol, e Carlinha segurou.

O apito final que veio logo depois foi acompanhado de uma efusiva comemoração das jogadoras tricolores, cientes da história que havia acabado de ser feita. 

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Edição:
Érica Santana
Futebol Feminino Campeonato Brasileiro Feminino A1 São Paulo Corinthians
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